2萬8「義大利進口壁紙」破洞 退租被索賠 她驚問：房東獅子大開口？

房客若損壞壁紙該賠償多少？一名女網友在《爆料公社》貼文抱怨，她說自己曾因為布置房子，不小心毀損了租屋處牆壁一些些的壁紙，最近要退租，房東以當初貼壁紙花了2萬8千元為由，要求她至少賠償一半，還扣住她的押金，讓她深深覺得被房東坑了。許多網友也熱烈討論起「損壞壁紙時該如何賠償」？

原貼文網友說，她租屋的地方一個月2萬2，而她一直是一個好房客，除了會預繳房租，還把房子保持得很乾淨，退租前還花了9天幫房東整理打掃。但她之前生日時，妹妹曾偷偷跑來幫她佈置慶生，在拆照片時不小心撕毀了一些壁紙。有四塊損毀，最長的大概是13cm。她最近要將房子退租，房東因此要求賠償。

房東說，這面牆當初花了2萬8千元請人來貼，還是義大利壁紙，不能亂請人來處理，因此不接受房客自己找專業人士來處理的要求。還說「不能用補的，補的就不是當初原來的樣子，要整面牆全換，換的費用需由承租人全部承擔。」還給房客兩條路選擇：請當初房東找來黏壁紙的師傅估價，期間費用房客負責；或是賠償壁紙一半的費用1萬4千元，後續就沒有其他問題。

原文網友對此感到十分氣憤，她認為那面牆的壁紙已經貼了12年，該折舊早就折舊完了。她十分願意負起賠償責任，但這樣開價要求賠償整面牆不合理。最後她和老闆從賠1萬4千元講價到9千元，兩人才順利和解。她抱怨：「明知道房東坑人，真的很想講就這樣跟她爭執到底，原本還講到要走調解委員會，但房東說如果走調解，沒辦法把房子租出去的損失都要我來承擔，真的是很煩。」