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親友吃海底撈「狂被招待」超羨慕！員工曝2技巧 網實證：是真的

聯合新聞網 / 綜合報導
海底撈員工透露「獲得招待」的2個小技巧。圖為海底撈火鍋，新加坡分店。 圖／路透資料照
海底撈員工透露「獲得招待」的2個小技巧。圖為海底撈火鍋，新加坡分店。 圖／路透資料照

連鎖火鍋店「海底撈」向來以服務貼心著名，有時甚至會為顧客準備「驚喜」，讓顧客樂意一訪再訪。近日有網友表示常看親友被海底撈招待點心、飲料，或贈送小禮物，自己卻從未遇過，好奇標準是什麼，意外釣出員工曝光得到驚喜的小技巧。

不少人愛到「海底撈」吃火鍋，除了餐點美味、食材新鮮外，也為享受店家各式免費且貼心的服務，慶生、托嬰、陪吃飯，應有盡有。近日有女大生在Dacrd發問，好奇為何她的朋友光顧時，都會被招待半份紅糖糍粑或食他食物、飲料，有時還會送娃娃或護手霜，但她自己吃了5次卻從沒遇過這種好事？女大生表示，其實也不是非得被招待，就是奇怪怎麼其他人都很常遇到。

無論如何，能獲得免費招待都是愉快的事，因此網友們也在留言區討論猜測是否與顧客態度或消費金額有關，「可能態度問題嗎？我猜的啦」、「我去兩次也都有被招待耶，可能坐包廂？還是消費金額要到一定的門檻」、「狂吃成為五星會員就會有各種招待了」、「長期去一間店刷臉就能獲得很多東西」、「我被招待過龍蝦，沒有在菜單上的隱藏料理，只因為朋友問店員有沒有龍蝦」。

眾人討論熱烈，有海底撈員工便在留言區曝光「招待標準」是「加入會員」和「禮儀態度」：「只要是2星以上會員就會有小驚喜哦，每次不固定也不一定是菜品，有可能是貼心小物（聽到水果很好吃打包一碗水果、聽到家裡有人沒有來給餅乾一起享用），第一次來用餐的客人我也會主動招待，讓客人留下好的印象，當然客人用餐禮儀態度也很重要」。

網友也以自身經驗證實用餐態度很重要，「前幾天吃才被招待過半份紅糖糍粑（但原本我們就有點），好奇問了店員，店員說其實對他們來說也有看順眼或者是印象好的客人」、「之前和我媽去，她和店員聊天聊的很開心，最後就被招待超多東西」、「從一星的時候就每次都有招待。一星時期會招待甜點或肉品（價位不超過三百），變二星之後都會招待海鮮或肉品(價位五百以上），然後近兩個月開始固定跟同一個經理訂位，招待的又更多了」。

海底撈 火鍋

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