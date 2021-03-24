30歲領45K沒未來？ 他嘆「不如去種田」引網論：比我好很多

不少人在出社會後，都會為30歲訂下人生目標，不論是婚姻、存款、買車或買房，都是這個階段經常面臨的課題。不過，30歲的薪資應該達到多少，才符合大眾標準呢？近日一名網友就透露，自己30歲，但月薪只有45K，感嘆「是不是回鄉種田算了？」

一名網友在批踢踢實業坊發文表示，目前的工作做了兩年多後，最近剛被加薪2000元，月收入拉高到4萬5，讓他感到相當開心，並笑說以後吃乾麵「都可以加滷蛋了」；不過，他隨後嘆道，這樣的薪資似乎還是比不上「人生勝利組」。

該網友進一步指出，雖然45K在朋友眼中好像很傑出，但在高房價和滿街跑的高級車面前，反觀自己每天起床後勞碌工作，每個月領到4萬5千元，似乎看起來「跟零頭一樣」，讓他質疑「這點薪水是不是回鄉種田算了？」

該文底下湧入網友討論，不少人直呼「三十歲那年薪水35000」、「我30的時候才42k，嗆我嗆夠沒」、「4萬5比我多很多欸」、「我才28k 你在炫耀什麼」等，強調原PO薪資已經不錯；但也有人留言「這薪水連台北社宅都租不起」、「種田等休耕，退休人生」、「快去種田，當什麼上班族」等，認為這個年紀領45K，未達理想標準。