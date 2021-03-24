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「瓜子要公休」？店家公告讓人霧煞煞 內行秒懂：客家人啦

聯合新聞網 / 綜合報導
店家張貼的公休告示，奇特用詞讓路人疑惑不解。 圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院
店家張貼的公休告示，奇特用詞讓路人疑惑不解。 圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院

為方便顧客、避免糾紛，業者開店通常都會註明營業及公休時間，如有突發事件，也會另貼公告提醒。近日有人發現一間店家貼出公告「瓜子，公休一天」，看得她滿頭問號，便上臉書社團發問，沒想到網友一看秒懂，笑問「客家鄉親厚？」

從女網友貼出的照片可知，店家有固定公休時間，因臨時有事才張貼紅紙公告「瓜子，公休一天，敬請見諒」。但「瓜子」一詞讓她非常困惑，不懂「瓜子」為何需要「公休」，便在臉書社團「路上觀察學院」貼圖發問。

其實這是店家是用「瓜子」玩了諧音哏，不少網友們一眼便知店家意思，「瓜子＝掃墓」、「掃墓」、「客家人說的掃墓」、「客家人掃墓的意思，我們家掛紙是元宵節，跟閩南人都分開」、「客家人無誤啊～哈哈」、「客家話掛紙，覺得親切」。不過也有一些人表示是第一次知道，「看留言長知識」。

依「臺北市客家文化主題公園」粉專所述，客家人掃墓時會將一疊黃紙壓在墳頭上，表示子孫已回來祭拜過祖先，也有表明此為有主墳墓之意，這個動作就被稱為「掛紙」。由於客家話說「掛紙」發音近似「瓜子」，便被老闆直接「空耳」填詞。

此外，依客家人習俗，為避免遠方子孫來回奔波，通常會選在元宵節最後一天進行掃墓，不過現在沒有那麼嚴格，常會選則在元宵節至清明節之間的休假日進行。

元宵節 清明節 客家文化

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