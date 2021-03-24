「瓜子要公休」？店家公告讓人霧煞煞 內行秒懂：客家人啦

許多人都有被陌生人要錢的經驗，少至零錢，多至百鈔，原因多是買車票、身障者生活不易等，若遇到太多遭騙經驗總讓人不知道該不該掏錢「做愛心」。一名網友分享自己捐錢卻被嫌棄的經驗，釣出一票苦主回應「這種都出來騙的啦」。

2021-03-24 11:11