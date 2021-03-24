快訊

影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

愛心遭踐踏！他摸出零錢捐6元 竟遭嫌少「1元丟地上」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己捐錢做愛心卻被對方嫌棄，對方甚至把錢丟地上。圖片來源／ingimage
一名網友分享自己捐錢做愛心卻被對方嫌棄，對方甚至把錢丟地上。圖片來源／ingimage

許多人都有被陌生人要錢的經驗，少至零錢，多至百鈔，原因多是買車票、身障者生活不易等，若遇到太多遭騙經驗總讓人不知道該不該掏錢「做愛心」。一名網友分享自己捐錢卻被嫌棄的經驗，釣出一票苦主回應「這種都出來騙的啦」。

原PO在Dcard發文「眼睜睜看著你把我的愛心丟到地上」，他在文中表示和朋友在公館夜市遇到一名年長的聾啞人士向他們討錢，「我朋友第一次給他10元，他發出了一些聲音表示不夠，叫再多給他，後來又再給10元」。原PO捐了6元卻遭對方嫌棄，「他很生氣的看著我，瞪大眼睛，然後把我的一塊錢丟到地上⋯⋯ 轉身就走。」

原PO覺得自己還是學生身份沒有賺錢能力，能幫多少就幫多少，沒想到愛心卻遭人踐踏，「他的反應真的很讓人心寒，不知道以後還要不要幫助人。」

此貼文引起大量有相同經驗的網友回覆，「這種都出來騙的啦，他每個人都借幾十塊，騙十個就兩個便當了欸」、「這種幾乎都是騙人的，錢去買菸買酒」、「可能是覺得被汙辱了吧，畢竟你第二次給他六塊，不過通常真的弱勢有人願意幫忙就會很感恩」、「在北車遇過一個阿姨跟我借五十塊，我說沒有欸不好意思，然後他翻我白眼」、「台北一堆騙愛心，自從前陣子被騙錢，就把自己的善良拿去餵狗狗吃了」。

Dcard 詐騙 愛心

延伸閱讀

竊盜新手法！「釣魚竿加雙面膠」2男成功竊5部手機

一人吃鍋被鄰桌3妹子笑「邊緣人」 他霸氣回：你們來坐！我請客不用改名

畢業多年為何要辦同學會？ 網曝「暗黑真相」：目的太明顯了

連走路都被嫌吵！惡鄰整天找碴 害她慘被當壞人決心搬離

相關新聞

愛心遭踐踏！他摸出零錢捐6元 竟遭嫌少「1元丟地上」

許多人都有被陌生人要錢的經驗，少至零錢，多至百鈔，原因多是買車票、身障者生活不易等，若遇到太多遭騙經驗總讓人不知道該不該掏錢「做愛心」。一名網友分享自己捐錢卻被嫌棄的經驗，釣出一票苦主回應「這種都出來騙的啦」。

淡水公車玻璃窗破大洞！ 司機沒反應「繼續開」乘客全傻眼

昨（23日）下午5點多，新北市淡水區一輛公車從淡水捷運站開往淡江大學，但疑似在路程中擦撞路邊物品，導致車身右後方玻璃碎裂，車上乘客紛紛躲避，但該車司機卻未發現狀況，不但沒指示乘客下車還持續行駛，讓許多人看了直呼太誇張！

「瓜子要公休」？店家公告讓人霧煞煞 內行秒懂：客家人啦

為方便顧客、避免糾紛，業者開店通常都會註明營業及公休時間，如有突發事件，也會另貼公告提醒。近日有人發現一間店家貼出公告「瓜子，公休一天」，看得她滿頭問號，便上臉書社團發問，沒想到網友一看秒懂，笑問「客家鄉親厚？」

一人吃鍋被鄰桌3妹子笑「邊緣人」 他霸氣回：你們來坐！我請客不用改名

台灣不少人都喜歡吃火鍋，既能喝到湯又能吃到多種蔬菜及肉類。日前一名男網友中午時段就自己一個人去火鍋店吃鍋，沒想到隔壁鄰桌的3位妹子看到他一人...

不斷有人拍她肩膀…OL上班騎到陰森路段 一轉頭就「出事」

許多人騎摩托車總是有各種光怪陸離的經驗，靈異傳聞更是不少，尤其騎經過一些事故路段或是暗黑無路燈的地方都會很小心翼翼，一名女網友近日在臉書社團爆怨公社分享妹妹遇到的事件，過程真的讓人差點讓嚇破膽。

計算機「2撥鍵」幹嘛用？內行人秒解功能 網讚：長知識了

計算機幾乎已成為家庭必備工具，除了按按數字、加減乘除就能輕鬆算出正確數值，其他功能都了解嗎？有網友好奇計算機左上方兩個撥鍵到底有什麼功能？發文詢問，釣出內行神人解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。