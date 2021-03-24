愛心遭踐踏！他摸出零錢捐6元 竟遭嫌少「1元丟地上」

許多人都有被陌生人要錢的經驗，少至零錢，多至百鈔，原因多是買車票、身障者生活不易等，若遇到太多遭騙經驗總讓人不知道該不該掏錢「做愛心」。一名網友分享自己捐錢卻被嫌棄的經驗，釣出一票苦主回應「這種都出來騙的啦」。

原PO在Dcard發文「眼睜睜看著你把我的愛心丟到地上」，他在文中表示和朋友在公館夜市遇到一名年長的聾啞人士向他們討錢，「我朋友第一次給他10元，他發出了一些聲音表示不夠，叫再多給他，後來又再給10元」。原PO捐了6元卻遭對方嫌棄，「他很生氣的看著我，瞪大眼睛，然後把我的一塊錢丟到地上⋯⋯ 轉身就走。」

原PO覺得自己還是學生身份沒有賺錢能力，能幫多少就幫多少，沒想到愛心卻遭人踐踏，「他的反應真的很讓人心寒，不知道以後還要不要幫助人。」

此貼文引起大量有相同經驗的網友回覆，「這種都出來騙的啦，他每個人都借幾十塊，騙十個就兩個便當了欸」、「這種幾乎都是騙人的，錢去買菸買酒」、「可能是覺得被汙辱了吧，畢竟你第二次給他六塊，不過通常真的弱勢有人願意幫忙就會很感恩」、「在北車遇過一個阿姨跟我借五十塊，我說沒有欸不好意思，然後他翻我白眼」、「台北一堆騙愛心，自從前陣子被騙錢，就把自己的善良拿去餵狗狗吃了」。