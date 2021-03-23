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不斷有人拍她肩膀…OL上班騎到陰森路段 一轉頭就「出事」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友上班騎機車途車一直覺得有人拍她肩膀。圖擷自爆怨公社
女網友上班騎機車途車一直覺得有人拍她肩膀。圖擷自爆怨公社

許多人騎摩托車總是有各種光怪陸離的經驗，靈異傳聞更是不少，尤其騎經過一些事故路段或是暗黑無路燈的地方都會很小心翼翼，一名女網友近日在臉書社團爆怨公社分享妹妹遇到的事件，過程真的讓人差點讓嚇破膽。

她表示，這幾天氣溫突然驟降，妹妹如往常一大早從婆家騎車要到公司上班，天氣比較冷，所以一次穿了兩件外套，結果路途中一直覺得有人在拍她肩膀，恰巧經過的路段也比較陰，結果不轉頭還好，一轉頭才發現她把老公的內褲一起夾出來了。

仔細看照片發現，原來妹妹身上穿的外套上有魔鬼氈設計，一件男性四角內褲剛好被黏在上面，加上其顏色是深色的，瞬間不容易察覺，於是就一路上跟著妹妹上班去，隨風飄呀飄感覺就像有人在拍肩膀。

她說，自己的妹妹神經真的很大條，實在很難想像在後方的其他騎士或駕駛們的心情，應該很多人都覺得非常好笑，而妹妹還回她說，「好險不是夾到破掉的內褲。」

底下則引起許多網友們爆笑回覆，有人就寫說「蠻時尚的披肩」、「還好啦，兩者顏色有搭」、「內褲的顏色、款式還行」、「可以用來避邪」、「不仔細看會以為是外套上的裝飾」、「最新流行、很潮，差點以為是內褲帽T式新款呢」，甚至有人回想起小時候曾經把內褲夾進去聯絡簿裡。

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