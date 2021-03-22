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國道卡車逆向？駕駛一看「上演人生跑馬燈」真相神反轉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前行駛國道時，驚見一輛卡車的車頭對準自己。圖翻攝自臉書社團「爆廢1公社」
一名網友日前行駛國道時，驚見一輛卡車的車頭對準自己。圖翻攝自臉書社團「爆廢1公社」

超嚇人！一名網友行駛國道時，猛然發現一輛卡車的車頭對準自己，嚇得該名網友一瞬間「閃過人生跑馬燈」，後來他變換車道時發現真相，氣得直呼「拎北差點嚇死」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，日前他開車經過國道交流道附近時，突然看見一輛卡車的車頭朝向自己，還以為卡車「逆向行駛」，嚇得他狂冒冷汗，差點尿出來。

後來變換車道時發現，原來卡車是被拖吊車拖走，車頭才會朝著自己方向，但這一幕仍讓他驚魂未定，直呼「原來是啦啦隊，拎北差點嚇死」。

貼文一出，許多網友看到照片也嚇一跳，紛紛留言，「這個真的會嚇尿」、「人生跑馬燈都跑完了...」、 「這個可能要去休息站換一下內褲了」、「出事了阿伯」、「靠X我笑到肚子痛」、「你的車也不小台，可以正面對決」。

後來原PO變換車道時，才發現原來卡車是被反向拖走，而不是逆向行駛。圖翻攝自臉書社團「爆廢1公社」
後來原PO變換車道時，才發現原來卡車是被反向拖走，而不是逆向行駛。圖翻攝自臉書社團「爆廢1公社」

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