送餐客人硬塞200元！外送員曝「不收原因」：差點收警告信

外送平台崛起，點餐後可以選擇以信用卡或現金付費，相當方便。有外送員表示，近日送餐時剛好系統當機，客人主張要以現金付200多元，不過他將手機重新開機後，發現此筆訂單已付費，他只好堅持不收錢離開，傻眼直呼「付現還是刷卡怎麽自己都不知道咧？」

一名外送員在臉書社團「UberEats全台討論區」發文表示「今天差點被客人害的收警告信」，他指出，21日送餐時，手機系統正好當機，看不到客人要付多少錢，客人則主張要以現金支付200多元，想不到等他重開機後，系統顯示此筆訂單不需付錢。

該名外送員說，客人一直說他沒有用信用卡付費，但系統卻顯示不用收錢，因此他堅持不收錢，立刻離開，他傻眼直呼「差點拿到不該收的錢，客人付現還是刷卡怎麽自己都不知道咧？」

有其他網友認為「客人用了點數折抵」、「有點數的話，系統自動會折抵。所以客人如果沒注意的話，常常會發生這樣的狀況。你可以點進去明顯，然後拿給客人看。一樣老話一句，一切以司機端的顯示為主，該收多少就收多少」。

還有人說「前兩天也遇到，客人堅持說他沒付款，要拿現金給我！我堅持不收，他說別後悔哦⋯⋯應該是他的點數自動折抵，他不知道....」、「之前有客人也準備好現金要給我，我看系統沒顯示金額，就提醒客人有可能是按到刷卡，後來客人再次確認是刷卡之後，就順手把原本要付現的零錢給了我當小費」。