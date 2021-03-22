工讀生工作3天就辭職！建議老闆「錢賺夠用就好」：少接點單

有些年輕人不願意吃苦，被老一輩的人戲稱為草莓族。一名在飲料店打工的年輕人不滿店內現場客人與外送單數量過多，工作3天後就向老闆提出離職，甚至建議老闆「錢賺夠用就好，單可以少接一點」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，朋友開了一家飲料店，針對員工的福利都有按照法律規定執行，早班每人月薪3.2萬，飲料喝到飽、月休八天、有三節與生日禮金，做滿一年給予三天特休，中午輪休一小時。

想不到一名工讀生僅工作三天就受不了，以訊息向老闆說「因為店裡的現場客人與外送單數量太多，這樣我上班很累，所以決定明天就沒有要上班，謝謝老闆的照顧。」工讀生還建議老闆錢賺夠用就好，單可以少接一點。該網友傻眼直呼，「工讀生沒單的時候都在滑手機，老闆也沒唸過他」。

其他網友留言「這工讀生太草莓了，以飲料店來說，這福利很好了啊」、「這員工心態有很大問題，飲料店早班很少有3萬2的價位，當說出老闆錢賺夠用就好這句話時，這個人根本連工作的基本心態都沒有」、「現代的小孩少年不知愁滋味，但也滿坦率直心」。

也有網友說「老闆看到的事永遠跟員工不一樣，施主就別在這糾結了～因為這世界員工永遠比老闆還多」、「老闆沒單就沒錢發薪水啊，沒錢那請你來幹嘛」、「做滿一年要有七天特休，否則觸法喔」。