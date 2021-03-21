女到好市多買西瓜切開看傻怒退貨 抱怨店員6字被網友酸爆

美式賣場好市多備受民眾喜愛，除了產品多樣、份量足之外，也經常推出新品還有優惠，總會吸引大批民眾前往逛街採買。最近有一名女網友到賣場購買了西瓜，回家後切開發現果肉整片白茫茫，拿去退貨後又抱怨服務人員「沒有一句道歉」，遭到網友一片酸爆。

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，昨天(20日)早上到好市多買了一顆大西瓜，晚上切開一看，裡面果肉一片白茫茫，致電客服表示要拿回現場才能退款，於是原po親自拿回去賣場退款，雖然退貨成功，但卻抱怨辦理的人員「沒有一句道歉、沒有一個和善的表情，這樣的服務品質，這樣的退貨程序，真的合理嗎？實在有太多改進空間了」。

此篇抱怨文一出後，馬上引起眾網友酸爆「西瓜自己挑的，還要工作人員跟妳道歉，這什麼邏輯啊啊啊啊」、「為什麼要道歉，欠妳嗎」、「建議妳直接退會員，因為妳跟他買東西他也不會跟妳謝謝」、「辦理的員工是瓜農嗎？他為什麼要感到抱歉？」、「退貨不需帶感情，只需帶會員卡信用卡」。

也有人說「說謝謝、不好意思的本身其實都沒有錯，錯的就是妳本身那種自以為是的要人跟妳感到抱歉，還覺得員工要妳把西瓜拿回去退款是個錯，難道妳就不會想好市多員工心裡搞不好也想說『我都二話不說讓妳退了，妳是不會謝謝嗎？』人都是互相的，要求別人之前先看看自己是否退貨時有和顏悅色吧，畢竟那西瓜也是妳自己挑的啊！」

但也有網友認為「如果因產品瑕疵導致消費者要花費時間再重新回去退貨，的確會造成消費者的損失，業者因其產品瑕疵造成消費者損失，業者應該表達歉意甚至賠償損失，處理退貨的員工代表公司當然就應該表達歉意，大家搞錯一件事情，不是員工表達歉意而是員工代表公司表達歉意，產品瑕疵就是公司的問題， 公司可以追究他的供應商， 當然消費者就可以要求Costco退貨， 這種基本的消費關係，不知道為什麼台灣盲目的Costco支持者，居然將消費者合理的主張變成無理的要求，台灣的消費者真的如此卑微嗎？」