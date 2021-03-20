測速器？公司陽台出現詭異紅光 網友解答：真的很有效

昨（19）日一名網友在臉書社團《 路上觀察學院 》PO文表示，在工作室的陽台時常可以看到類似「測速器」的裝置，甚至有時出現有時又消失，讓他很好奇該裝置的用途，於是就把照片PO上網，希望有網友幫忙解答。

原PO在文中提到，他發現在工作室的辦公大樓陽台，常常會出現一支詭異的裝置。從照片中可見，該裝置被固定在陽台的花圃裡，上頭有類似紅外線的裝置感應，時不時會發出藍色的閃光，他也說該裝置有時會存在，有時候消失，並問道「有沒有人知道這是什麼用途？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛開玩笑回應「感覺眼睛對上去可以消除記憶」、「紅外線測水平的儀器」、「老闆用來監視工作室的同仁有沒有混水摸魚用的」。

隨後就有網友解答，「這是紅外線驅鳥器」、「太陽能驅鼠驅貓用的，我有賣過」、「太陽能會發出超音波，可以用來驅趕動物」、「超聲波驅動物太陽能戶外驅鼠器」、「中間是感應器右邊是燈光上面有太陽能板，放在陽台驅鳥用，這真的很有效」。

事實上，這是專門用來驅趕動物、蚊蟲的太陽能超聲波儀，除了可以用來驅趕貓、狗、鳥外，還可以驅蚊、老鼠等，通常會被放在花園或陽台中。