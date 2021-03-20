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父母留「四菜一湯」催兒回家吃飯 網一看笑翻：真的是剩菜...
許多離家到外縣市工作或求學的人，最想念的便是家中的家常菜，而就算是住在家裡的人，也常因為工作加班以致於無法和家人一起吃飯，所以會有家長貼心的幫孩子留飯菜，但日前一名網友在臉書貼出父母幫他留的「四菜一湯」，讓大批網友全笑翻直呼「你是親生的嗎？」
原PO在臉書社團「爆廢1公社」上分享一張與媽媽的手機對話紀錄，媽媽說自己跟原PO的爸爸已經吃完晚餐，且有留了剩菜，要原PO早點回家吃飯，對此原PO則回覆「留了什麼剩菜？」媽媽立刻回傳菜色照片，結果原PO看了直接回覆「就一樣菜？」沒想到媽媽秒回「怎麼可能！當然是四菜一湯啊！」
沒想到當原PO欣慰的回應表示「喔喔那就好」，但媽媽竟把原本的那一道菜分成4區塊，中間則是菜的湯汁，這「四菜一湯」的照片讓原PO看了當場傻眼，直呼「是親生的嗎？」
此文一出，引起不少網友爆笑回應「這媽媽好有才」、「笑死了，這四菜一湯好簡便」、「最簡單的四菜一湯」、「哈哈超好笑，肯定不是親生的」、「你真的要懷疑自己是不是親生的」、「媽媽沒騙你，真的是剩菜」。
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