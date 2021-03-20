快訊

金門暗夜槍響！周姓士兵酒駕規避攔查 警方開3槍嚇阻

確定了！ 蘇貞昌、陳時中將合體帶頭打AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

存款70萬要買房還是台積電好？ 網酸：只能買磁磚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己終於存到70幾萬，目前在考慮貸款買房還是台積電股票。圖片來源／ingimage
一名網友分享，自己終於存到70幾萬，目前在考慮貸款買房還是台積電股票。圖片來源／ingimage

對不少人來說「買房」是一生都在追求的目標，不過就算真的存到錢，房子的價格與利息也必須一併考量，才能將辛苦賺來的錢花在刀口上。對此，就有一名網友在PTTPO文表示，自己省吃儉用10幾年，終於存到70幾萬，但因為銀行利息太低，所以在考慮貸款買房還是買台積電股票，於是他就好奇詢問廣大網友「手頭有70萬，是要買房還是買台積電好？」

原PO在文中提到，自己現在終於存到70幾萬，然而礙於目前銀行利息過低，讓他在思考到底是要買房等升值，還是買台積電領股利又可以賺價差，原PO也說，「心底是有點偏向貸間房子，老了也有個安身立命之所」，並希望有內行網友能提出建議。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「70連頭期都沒有」、「70萬買中南部可以，台北不可能」、「70萬只能買廁所吧」、「70萬只能買苗栗」、「70萬要怎麼安身立命，教我一下」、「210萬再來考慮吧」、「70萬當房子的10%頭期款，南部可以啦」、「70萬在台北連車位都買不起」、「70萬只能買3塊磁磚地」。

也有網友提出不同見解，「建議全押台積電」、「放空台積電」、「股票可以買特斯拉」、「其實70萬台積電也只能買一張，但季配應該不錯」、「手握金店面，勝過台積電」、「拿去買車付頭期」、「買台積電，現在房價要飛天沒這麼容易」、「可以買生技股」。

台積電 PTT 買房

延伸閱讀

總統賣薑母茶？他驚見「野生蔡英文」 萬人直呼：太像了

爸媽聽「改名鮭魚」怕爆！ 晚餐5大排生魚片上桌讓兒吃到吐

42級分繁星上台大「很勉強」引戰 頂大生怒：外面不要湊熱鬧

裝潢公司把客人當肥羊？ 內行人「省錢絕招」曝：小心被唬爛

相關新聞

存款70萬要買房還是台積電好？ 網酸：只能買磁磚

對不少人來說「買房」是一生都在追求的目標，不過就算真的存到錢，房子的價格與利息也必須一併考量，才能將辛苦賺來的錢花在刀口上。對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己省吃儉用10幾年，終於存到70幾萬，但因為銀行利息太低，所以在考慮貸款買房還是買台積電股票，於是他就好奇詢問廣大網友「手頭有70萬，是要買房還是買台積電好？」

惡劣！地址填「送肉粽」路線 外送員怒罵：白目到極點

民間習俗「送肉粽」因煞氣重，舉行儀式時會事先提醒「生人迴避」，免得被冤魂纏上。昨（19）日有外送員接到惡作劇訂單，地址正好是法會現場，讓他氣得大罵「白目到極點」。

見遊民駐足便當店前 他想幫付錢意外得知店家善舉

人間處處有溫情！一名網友日前去買便當時，看到一位疑似遊民的男子站在櫃台前點菜，他怕男子沒錢吃飯，於是向店員表示願意幫忙付錢，沒想到得到的答案讓他很驚喜，直呼「看到人性溫暖溫馨的一面」。

天母餐廳點2片豬五花要價520元 老闆神回覆讓他翻白眼

許多人對於台北的印象大多是物價相當高，一名網友到台北市天母一家韓式料理店用餐，點了一份520元的「豬五花」，原以為這樣的價格肉的份量應該蠻多的，沒想到餐點上桌後讓他超傻眼，詢問老闆得到的答應更讓他無言，事後在臉書上PO文大酸「台北什麼都貴」。

考上公務員「交女朋友」超有幫助？ 網曝殘酷事實：差很多

台灣面臨低薪問題，不少人為了追求穩定生活，選擇投入公職考試，求個鐵飯碗。然而，近日就有一名男網友好奇發問，如果男生考上月薪3萬多的公務員，對交女朋友會有幫助嗎？貼文引發熱烈回應。

上萬潮鞋當拖鞋踩著穿！社區警衛身家曝光 網驚呆：做身體健康的

別以為社區警衛就低人一等！日前有人就受到震憾教育，發現自家社區的警衛大哥把他買不下手的潮鞋當拖鞋踩著穿，才知道對方身家頗豐厚，笑說要「認乾爹」，不少網友也分享自家「惦惦吃三碗公半」的警衛大哥們。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。