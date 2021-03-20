存款70萬要買房還是台積電好？ 網酸：只能買磁磚

對不少人來說「買房」是一生都在追求的目標，不過就算真的存到錢，房子的價格與利息也必須一併考量，才能將辛苦賺來的錢花在刀口上。對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己省吃儉用10幾年，終於存到70幾萬，但因為銀行利息太低，所以在考慮貸款買房還是買台積電股票，於是他就好奇詢問廣大網友「手頭有70萬，是要買房還是買台積電好？」

原PO在文中提到，自己現在終於存到70幾萬，然而礙於目前銀行利息過低，讓他在思考到底是要買房等升值，還是買台積電領股利又可以賺價差，原PO也說，「心底是有點偏向貸間房子，老了也有個安身立命之所」，並希望有內行網友能提出建議。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「70連頭期都沒有」、「70萬買中南部可以，台北不可能」、「70萬只能買廁所吧」、「70萬只能買苗栗」、「70萬要怎麼安身立命，教我一下」、「210萬再來考慮吧」、「70萬當房子的10%頭期款，南部可以啦」、「70萬在台北連車位都買不起」、「70萬只能買3塊磁磚地」。

也有網友提出不同見解，「建議全押台積電」、「放空台積電」、「股票可以買特斯拉」、「其實70萬台積電也只能買一張，但季配應該不錯」、「手握金店面，勝過台積電」、「拿去買車付頭期」、「買台積電，現在房價要飛天沒這麼容易」、「可以買生技股」。