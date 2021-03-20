惡劣！地址填「送肉粽」路線 外送員怒罵：白目到極點

民間習俗「送肉粽」因煞氣重，舉行儀式時會事先提醒「生人迴避」，免得被冤魂纏上。昨（19）日有外送員接到惡作劇訂單，地址正好是法會現場，讓他氣得大罵「白目到極點」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，現在的人素質涵養這麼差嗎？，地址填送肉粽地方，偏偏自己剛好接單，並透露餐點是一杯紅茶實收0元，原本照著SOP完成流程，結果法會人員說送煞隊伍快過來了，叫他趕緊離開迴避，明日記得去廟宇拜拜。

原PO心有餘悸地說，當下真的嚇到漏尿，頭整個毛起來再痛，直接下線提早回家休息，並將情況回報給客服，有先燒平安符擦拭身體，明早會去拜拜加收驚。

貼文一出，網友留言回應，「太惡劣了吧！」、「沖煞會直接沒命，不要開玩笑，小時候見過這儀式」、「這種人真的很缺德，臉書還有現場直播看到都毛」、「超級過分的！希望版主沒事一切都好」、「太惡劣，對方絕對有報應」、「沒事，厄運會回到惡作劇的人身上」。