聽新聞
test
0:00 / 0:00
見遊民駐足便當店前 他想幫付錢意外得知店家善舉
人間處處有溫情！一名網友日前去買便當時，看到一位疑似遊民的男子站在櫃台前點菜，他怕男子沒錢吃飯，於是向店員表示願意幫忙付錢，沒想到得到的答案讓他很驚喜，直呼「看到人性溫暖溫馨的一面」。
這名網友在臉書「台東大小事（110年）」貼文，表示日前去便當店買晚餐，正準備離開時看到一名疑似遊民且駝背的年長男子，站在櫃台前用微弱的聲音跟店員點菜，他納悶地站在一旁，想知道這名男子是否有錢吃飯。
但因為耐不住性子，原PO最後跟店員表示願意幫男子付便當錢，但店員卻告訴他這名男子都會在固定時間來拿便當，因為公司都會免費供應飯菜給他吃，原PO聽了相當感動，大讚這家便當店讓他看到人性溫暖溫馨的一面。
鄉民們看了紛紛大讚「好心的店家」、「善行該讓大家知道，真棒的行為，大家多買這家便當助善行」、「溫情滿人間！雖然你敘述是耐不住性子，其實是捨不得看下去而拔刀相助有愛的人」、「好有愛，社會更美好」、「人間自有善行在」、「我給五顆星的評價」。還有人透露這家店其他善行，「他們也有餵養流浪貓咪，但也保持乾淨的用餐環境。每次去每個工作人員都超級棒的服務態度」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言