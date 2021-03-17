「中配」毀掉一部韓劇...他問為何繼續用？ 網曝： 真的有需要

電視台播出許多風靡全台的韓劇，其中電視台多會放送「中文配音」的版本，但這卻引來不少劇迷批評「失去原味」，日前就有一位網友好奇詢問，「為什麼韓劇堅持用中文配音？」文章曝光後引起網友們點出關鍵原因，確實是有需求才會推出中文配音版本。

原PO在PTT八卦板以「為什麼韓劇那麼堅持用中文配音？」為題發問，他表示以前的婆婆媽媽一邊做家事一邊看韓劇就算了，但現在看韓劇的有9成都是年輕人，他相當納悶為何許多韓劇都以台灣腔配音播出，「現在30歲以下的收視族群真的有人會聽中文配音嗎？」

貼文曝光後引發許多網友討論，有人就認為韓劇字幕太快，導致長輩跟不上是主因，「很多長輩覺得韓文講話太快，所以他們喜歡看配音，用原音通常都要求調慢速度」、「會有中配就表示有一定的收視族群，長輩眼睛不好還要盯著字幕看，對他們來說很累吧」，也有網友認為「有字幕也是為了聽障人士，不然國外電視也都沒有字幕的，我覺得台灣真的對於這些需求很貼心！」

也有其他網友歪樓笑回，「想毀滅一齣神劇的第一種方法就是中配」、「中配是真的少了很多感情」、「反倒是中文配音讓順風婦產科紅起來的」。