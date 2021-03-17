快訊

台帛旅遊泡泡啟動！4月1日首發 周四、日出團

台帛旅遊泡泡宣布五大原則 帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打電話手勢「不再比6」 孩子們此舉令網崩潰：世代差異

聯合新聞網 / 綜合報導
現今的孩子們的打電話手勢「不再比6」，令原PO直呼崩潰，示意圖。圖／Ingimage
現今的孩子們的打電話手勢「不再比6」，令原PO直呼崩潰，示意圖。圖／Ingimage

許多民眾在講電話時，除了有豐富的表情，也會搭配一些淺顯易懂的手勢，令身旁的友人得知「正在打電話，勿打擾」。有女網友分享，日前發現現代的小朋友要比「打電話」的動作時，已經不會伸出大拇指跟小指頭比「六」，令她訝異直呼「真的是世代差異」。

一名女網友於《PTT》上發文分享，以往當她想到「打電話這個動作」，便會毫不猶豫的握拳，並伸出大拇指與小拇指，比出「六」的樣式，但她意外發現，現在的小朋友接收到「打電話的動作指令」竟然是將手掌攤平，斜斜的貼放在耳朵旁邊，對此，原PO笑稱「真的是時代差異」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

有網友詼諧表示，「跟不上時代了」，「手掌平平的放耳朵不會跟捂耳朵搞混嗎」、「以前的話筒像6啊，現在都是拿手機平的，可能有人家裡連市話都沒牽了」、「完了！比6的都是老人了，跟不上時代」、「現在巧虎教具送的玩具手機都做成智慧型手機的樣子了」、「我也是比6」、「這什麼驚人的世代差異，當下看到應該很震撼」。

還有不少網友分享經歷，「我外甥女比打電話手勢就是手平平貼臉頰…」、「我兒子是平平的放耳朵沒錯」、「看小朋友多大啊，我女兒3歲叫他比6比不出來」。

PTT 耳朵 手機

延伸閱讀

她騎車買自助餐坐月子 父心疼煮麻油雞「遭婆家吃光」網全怒：太誇張

男友顧打電動忘記情人節！她氣炸用「11片衛生棉」封印電腦

客點外送手搖飲要求「去冰」 店家貼心一舉動反遭客訴

為免費吃壽司郎！ 中市女大生衝戶政所改名「鮭魚丼飯」

相關新聞

打電話手勢「不再比6」 孩子們此舉令網崩潰：世代差異

許多民眾在講電話時，除了有豐富的表情，也會搭配一些淺顯易懂的手勢，令身旁的友人得知「正在打電話，勿打擾」。有女網友分享，日前發現現代的小朋友要比「打電話」的動作時，已經不會伸出大拇指跟小指頭比「六」，令她訝異直呼「真的是世代差異」。

他嘆一碗「又少又普」拉麵要200多元 老饕曝背後真相：不容易

日本拉麵的濃郁湯頭搭配上彈潤滑溜的麵條，深受台灣民眾喜愛，處處可見不同品牌、特色的拉麵店。有女網友疑惑，「為什麼台灣拉麵普遍偏貴？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

海底撈員工起薪超高？ 過來人揭「暗黑關鍵」吐辛酸

受到疫情影響，許多民眾紛紛對工作前景表示擔憂，也有不少職場新鮮人感嘆「工作難找」。有女網友分享，她看到知名連鎖火鍋店的招聘看板，意外發現外場服務員薪水高達「3萬6千元」，文章發布後，有過來人揭背後辛酸。

讓座給情侶是應該？她買票卻被迫換位 網：何必花錢委屈自己

返鄉人潮眾多時幾乎會塞滿整座車廂，但日前有一名女網友就發文抱怨，明明都提早訂了靠窗的座位想好好休息，但一上車卻發現不只座位被坐走了，甚至被情侶要求換坐「靠走道」的座位，且對方拿走她的車票後竟還竊竊私語，讓她不禁納悶「難道讓位給情侶是應該的？」貼文一出，立刻引發網友們熱議。

客點外送手搖飲要求「去冰」 店家貼心一舉動反遭客訴

每當天氣炎熱，許多人都喜歡喝上一杯冰涼的手搖飲，立刻暑氣全消，再加上外送服務方便，不用出門曬太陽就能在家等待飲料送上門，但有位開飲料店的網友在臉書PO文，抱怨收到一張訂單，沒想到自己貼心的一個舉動，竟然會被顧客投訴，讓他覺得很委屈，不過他的做法有人挺，但也有人覺得太雞婆。

飯店的大枕頭做什麼用的？房務員曝真相警告「不要用」

大家都有到外過夜住宿的經驗，看似整齊乾淨的房間，背後都有些許不為人知的黑暗面，如曾有摩鐵員工曝可怕內幕，像是不要拿大小毛巾擦臉、偷室內外拖鞋會被登記等等，這次有人好奇，房間裡常看到大枕頭，但卻不知道做什麼用的，釣出內行人警告「最好不要用」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。