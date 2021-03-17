打電話手勢「不再比6」 孩子們此舉令網崩潰：世代差異

許多民眾在講電話時，除了有豐富的表情，也會搭配一些淺顯易懂的手勢，令身旁的友人得知「正在打電話，勿打擾」。有女網友分享，日前發現現代的小朋友要比「打電話」的動作時，已經不會伸出大拇指跟小指頭比「六」，令她訝異直呼「真的是世代差異」。

一名女網友於《PTT》上發文分享，以往當她想到「打電話這個動作」，便會毫不猶豫的握拳，並伸出大拇指與小拇指，比出「六」的樣式，但她意外發現，現在的小朋友接收到「打電話的動作指令」竟然是將手掌攤平，斜斜的貼放在耳朵旁邊，對此，原PO笑稱「真的是時代差異」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

有網友詼諧表示，「跟不上時代了」，「手掌平平的放耳朵不會跟捂耳朵搞混嗎」、「以前的話筒像6啊，現在都是拿手機平的，可能有人家裡連市話都沒牽了」、「完了！比6的都是老人了，跟不上時代」、「現在巧虎教具送的玩具手機都做成智慧型手機的樣子了」、「我也是比6」、「這什麼驚人的世代差異，當下看到應該很震撼」。

還有不少網友分享經歷，「我外甥女比打電話手勢就是手平平貼臉頰…」、「我兒子是平平的放耳朵沒錯」、「看小朋友多大啊，我女兒3歲叫他比6比不出來」。