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他嘆一碗「又少又普」拉麵要200多元 老饕曝背後真相：不容易

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO認為日本拉麵在台灣價格普遍較高。 圖片來源／ingimage
原PO認為日本拉麵在台灣價格普遍較高。 圖片來源／ingimage

日本拉麵的濃郁湯頭搭配上彈潤滑溜的麵條，深受台灣民眾喜愛，處處可見不同品牌、特色的拉麵店。有女網友疑惑，「為什麼台灣拉麵普遍偏貴？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

一名網友於《PTT》上發文分享，她日前於熱鬧的西門町商圈富附近拉麵店用餐，用餐過程中忍不住細想，認為「拉麵份量少、吃起來味道也不特別」，但消費金額往往一個要價兩百多，令原PO覺得很傻眼，便好奇發問「為什麼台灣拉麵普遍都那麼貴？到底成本是貴在哪？」

老饕紛紛提出自己的見解，「拉麵要好吃不容易」、「技術要錢阿，就算你有技術你『懶』的做，一樣是要花錢買人家的服務啊」、「豚骨湯要熬十幾個小時，我是覺得這個價位還好，越濃的用的豚骨也越多成本越高」、「熬湯、醃叉燒還有溏心蛋等等，都需要時間及能源成本」。

也有網友直指，「掛上日式就比較貴，台式美食也是如此」，「美國的台灣臭豆腐也是貴到不行」、「在日本吃雞排跟古早味蛋糕也貴啊」、「壽司也貴，但那就是高級食材+技術換來的」、「因為日式兩個字」。

拉麵 西門町 PTT

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