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讓座給情侶是應該？她買票卻被迫換位 網：何必花錢委屈自己

聯合新聞網 / 綜合報導
每逢假日，台鐵返鄉人潮湧現，不少乘客會站立在車廂走道上，使車廂相當擁擠。 本報資料照／記者曾原信攝影
每逢假日，台鐵返鄉人潮湧現，不少乘客會站立在車廂走道上，使車廂相當擁擠。 本報資料照／記者曾原信攝影

返鄉人潮眾多時幾乎會塞滿整座車廂，但日前有一名女網友就發文抱怨，明明都提早訂了靠窗的座位想好好休息，但一上車卻發現不只座位被坐走了，甚至被情侶要求換坐「靠走道」的座位，且對方拿走她的車票後竟還竊竊私語，讓她不禁納悶「難道讓位給情侶是應該的？」貼文一出，立刻引發網友們熱議。

原PO在Dcard發文抱怨，假日搭火車回老家，原PO提早訂票，心想就算搭車的返鄉人潮眾多，也還是有舒服的靠窗座位，但沒想到剛上車就有一名女乘客坐在原PO的位置上，本來向她示意讓座，但她身旁的男友卻反過來表示要換座位，但他的位置靠走道，原PO心裡不願意，無奈一直有人群湧進車廂，她也不好意思僵在走道上只好跟情侶換票。

原PO抱怨道「結果沒有謝謝就算了，還不知道為什麼情侶看著我原本的票竊竊私語」，原PO抱持著疑惑上網發問，「是我太小心眼？又或者讓給情侶是應該的呢？」

文章曝光後引起網友熱烈討論，網友們紛紛留言替原PO打抱不平，「這情侶素質也太差，都願意換了連謝謝也不說」、「我遇過3次，每次都在想為什麼他們當初不買在一起就好」、「這種人超多啊！我是直接說不換，免不了他們的閒言閒語，但我覺得沒差，畢竟我都花錢了，我為何要委屈自己，成全他人？」

不過也有網友反過來提醒原PO，「要不要換是妳的權利，如果不願意就直接跟對方說，不需要生悶氣！」、「妳當下就該罵他們了，直接表達不滿，再不然直接找車長啊」、「沒有什麼造成別人麻煩的問題呀，是妳的權利就去爭取，若選擇默默忍受也是妳做出的選擇！」

Dcard 情侶 台鐵

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