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客點外送手搖飲要求「去冰」 店家貼心一舉動反遭客訴

聯合新聞網 / 綜合報導
天氣炎熱，冰涼手搖飲是許多人消暑的最佳選擇。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
天氣炎熱，冰涼手搖飲是許多人消暑的最佳選擇。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

原PO貼出客訴截圖。 圖／翻攝自「爆怨公社」
原PO貼出客訴截圖。 圖／翻攝自「爆怨公社」
每當天氣炎熱，許多人都喜歡喝上一杯冰涼的手搖飲，立刻暑氣全消，再加上外送服務方便，不用出門曬太陽就能在家等待飲料送上門，但有位開飲料店的網友在臉書PO文，抱怨收到一張訂單，沒想到自己貼心的一個舉動，竟然會被顧客投訴，讓他覺得很委屈，不過他的做法有人挺，但也有人覺得太雞婆。

原PO在臉書「爆怨公社貼出一張投訴截圖，原來是客人原本要點去冰飲料，卻因為店家擔心天氣熱冰涼飲料會升溫，當客人拿到飲料時會變成常溫，所以貼心的加了幾顆冰塊，沒想到還是被客人投訴，讓原PO非常氣憤。

他說自己平時接單如果是去冰飲料都會幫忙加幾顆冰塊，防止客人拿到時變常溫，但這次遇到的客人卻不領情，讓他不滿地說「那我下次不放冰塊了，送到客人手上變常溫的，是不是又要被客訴一次？」除了客人之外，原PO也對於外送平台的處理方式很不滿，「這種客訴也讓她過！」

貼文引來網友們兩派激辯，力挺店家的人認為「現在是有一些消費者用這種投訴方式想吃免費的餐點」、「這問題很大，難保不會遇到消費者雞蛋挑骨頭，店家這樣會很難做」、「奧客太多，不用太貼心」、「貪小便宜的很多，故意的吧」、「雖然去冰就該去冰，但為了這種事情客訴？那你是喝了沒？」、「謝謝你的貼心，堅持做對的事，而非容易的事」。

但也有網友不以為然地說，「認知問題。去冰，有的是認為完全不加冰，有的是認為加冰搖搖，把冰去掉」、「有的客人點去冰就是希望完全去冰吧，這難說…」、「感覺大家的認知不同，我的認知去冰就是要常溫，因為真的不愛喝冰的」、「希望去冰是完全沒冰塊，因為不想喝太冰的，以免每個月姨媽來生不如死」、「我最討厭沒有常溫只好選去冰，結果收到裡面還有冰塊！能接受冰塊我幹嘛去冰，去冰這兩個字很難懂嗎？」

爆怨公社 手搖飲料 美食外送

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