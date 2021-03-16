買玉米驚見「2支262元」 內行人曝地雷關鍵字：看到絕不碰

又當客人是盤子？一名網友日前出遊到觀光景點買了2支玉米，但到結帳時才知「2支262元，等於1支131元」讓他看了忍不住抱怨到，「難道是自己吃米不知米價？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文抱怨，13日出去玩到一家攤販買了2支玉米，結帳後才發現「2支262元，等於1支131元，秤斤論兩一兩14元」讓他當場傻眼，不禁留言問到「是我吃米不知道米價？不知道現在烤玉米那麼貴...還是只要觀光地區的烤玉米都那麼貴嗎？」

文章曝光後，許多內行網友們紛紛留言表示看到「秤重計價」的攤販絕對不買，「秤重的都這樣，不然我很喜歡烤玉米的」、「如果是用炭火慢慢烤的一定都很貴，如果是先煮熟再用炭火烤的就不一樣價錢了」、「秤重的一律不買，都只買有說好一支多少錢的」、「除非有標價，不然我一律都不買！」。

過去也曾有7年務農經驗的網友在PTT發文談及「烤玉米的公道價格」，他表示烤玉米用的都是傳統玉米，一顆種子不用5角，種植期間施肥2次，當玉米吐出公穗時再追加施肥，成本大約3元，種植期間噴2到3次蘇力菌，成本約1元，總種植不計人力成本單棵約5元內，「所以我認為烤玉米1根不超過20元都算有良心的」。