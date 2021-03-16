超醒目粉色招牌以為走進「寶雅」 他買沐浴乳對話糗爆

醒目的招牌顏色和字體，是許多民眾購物時對店家的第一印象，不僅在大馬路上容易辨認，也能夠和其他商家做出區隔。不過近日有位網友卻被招牌顏色搞得很困惑，走進去一間賣場，買不到自己原本要買的生活用品。

網友在臉書社團「路上觀察學院」po出一張粉紅色招牌賣場的照片，他寫道，自己走進去時不假思索地直接問店員說「你們沐浴乳放在哪裡？」結果店員回他「店裡沒有賣這種東西。」

事後走出店外他才驚覺這間店「不是寶雅，原來是全國電子。」由於寶雅的招牌為粉紅色及白色的字體，賣場也是走明亮、大店面型的外觀，和全國電子的新店型相較，相似度非常相近。照片底下則有不少網友笑翻，大家紛紛留言說「寶全電子百貨」、「啊？這兩家什麼時候合併了？」、「沒買到沐浴乳無妨，但感覺進了大賣場就是要去上個廁所啊！」

還有人指出，這是全國電子新的店面型態，空間很大又明亮，跟以前的大紅色招牌真的不一樣了；「宜蘭也有一間」、「嘉義也有，好像是旗艦店的概念」、「這看起來很像三重新開的，旁邊還有特力屋跟全聯」，其他人則表示，兩家賣場乾脆來個異業結盟，或來弄個全國寶雅聯名款商品好了。