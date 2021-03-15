童手寫「媽媽回來」看板！ 4行大字引網心碎：希望是玩笑

一般的變電箱上為了安全，會規定不能擅自亂貼廣告，但日前有名網友在路邊發現，有個類似廣告板的東西懸掛在一個變電箱旁，顯眼地用四個大字寫著「媽媽回來」，板子上的字跡及表達方式都像是年幼的小孩子會說的話，讓不少經過的民眾看到都百感交集。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」上發文分享，日前在路邊看到有一張塑膠板掛在路邊變電箱，上頭寫著「媽媽回來，我需要妳，也想要妳陪，好不好？」在板子的右下角還畫了哭泣的表情符號，小朋友也在一旁署名，希望能透過這種方式找回媽媽。

雖然僅有短短幾行字，但板子上的字跡及表達方式都像極了一名年幼的小孩子，不禁讓許多網友留言表示，「看著看著怎麼哭了」、「鼻子酸酸的QQ」、「你的名字很可愛，但卻發了篇洋蔥QQ」、「好讓人心疼的願望」、「好希望這是玩笑而已」。也有網友歪樓，「結果媽媽只是在7-11買東西而已」。

對此，原PO也在貼文感嘆地說「祝他找回媽媽」，並將照片貼到臉書，或許能透過社群影響力讓這位孩子的媽媽看見。