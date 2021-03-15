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他第一天上班「午休後」直接辭職不幹！網友轟：沒救了吧

聯合新聞網 / 綜合報導
現今因壓力大或工作不符期待的情況很常在職場中發生，使許多公司的人員流動率高。 圖／ingimage
現今因壓力大或工作不符期待的情況很常在職場中發生，使許多公司的人員流動率高。 圖／ingimage

現今因壓力大或工作不符期待的情況很常在職場中發生，使許多公司人員流動率高，日前便有位男網友上網愧疚表示，今天是自己上班第一天，卻在中午午休一吃完飯就直接回家，並向主管表示「我不去了」，讓網友們都十分傻眼。

原PO在網路論壇「Dcard」發文，並以「工作半天就離職！」為題說明，當天是第一天上班就覺得很緊張，於是吃完午餐後就直接回家，接著才打電話告知公司自己「不去了」，但事後他也感到相當愧疚，並後悔直呼「我的人生怎麼會這樣」。

此文一出，引起不少網友的批評，紛紛表示，「那你不要出門上班好了，抗壓性太低了吧」、「不知道，你的人生沒救了吧。」、「真是草莓，請到你雇主真的很倒霉」、「如果只是因為緊張就離職，那真的很玻璃，要是因為同事或老闆機掰、工作不適應就還好」、「你還蠻沒用的其實」。

但也有留言鼓勵並建議原PO，「如果單純因為緊張害怕，至少也給自己一週適應看看吧，如果真的覺得不適合想離開也應該要先跟主管提看看再走人，而不是直接閃人才通知主管不幹了」、「老闆命？創業吧！當老闆就不緊張了」、「你名聲會被傳的超級難聽」、「你這樣在業界很容易黑掉」、「原po可能適合做自由業」。

離職 Dcard

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