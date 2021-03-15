女兒躲監視器死角睡覺爸傻眼 千名網友痛批：變態父母

為保護孩子安全，有的父母會在孩子房裡裝設監視器，一名網友分享日前檢查居家監視器時，突然發現女兒躲在死角並趴在地板上睡覺，他向女兒說「到床上睡，不然會感冒」，女兒卻回答「我有穿外套」，讓他哭笑不得。不過其他網友卻認為，在孩子房裡裝監視器已嚴重侵害她的隱私權，有人直言「請有良心點尊重小孩子隱私」。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，全家某天吃完早餐後，他要求女兒回房寫作業，之後他透過居家監視器，檢查女兒是否有乖乖寫作業，卻發現房裡沒有人，透過鏡頭叫了幾聲，突然從地板死角冒出一個睡眼惺忪的小朋友，他向女兒說「到床上睡，不然會感冒」，女兒卻回答「我有穿外套」，最後女兒直接關燈上床睡覺，讓他哭笑不得。

其他網友對於他在女兒房裡裝監視器一事多無法認同，留言「就問你一個問題，你還是小孩時候，父母會不會裝監視器監視你？如果不會，請有良心點尊重小孩子隱私，又不是嬰兒，不會連這個道理都不懂吧？」、「監視器裝在8歲小孩房...感覺很恐怖」。

還有網友留言「你小孩真可憐」、「在我們小時候的年代沒有這種東西，會讀書的還是會讀書，不會讀書的還是不會讀書」、「可憐的小孩」。

對於其他網友的批評，該網友解釋，是因為女兒房間在三樓，且剛剛擁有自己的房間，還在學習自我管理，監視器主要作用是叫孩子下樓吃飯，與督促孩子睡覺，他並不會時時刻刻開著監視器，至於有人擔心，女兒換衣服沒有隱私，他表示，監視器都是老婆在管理，他平常是不會使用的，不需擔心此問題。