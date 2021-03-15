花150元買炸物拼盤看內容物傻眼 他痛批：當觀光客盤子？

又有攤販坑殺觀光客？一名網友日前至桃園中壢新開幕的台灣地景花園遊玩，在當地攤販購買了綜合炸物拼盤，想不到內容物只有4塊鹽酥雞、7條甜不辣、15根中短薯條、3顆花枝丸，卻要價150元，讓他痛批「是觀光客臉上都寫『我是盤子』嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在13日帶著小孩到桃園中壢試營運的台灣地景花園遊玩，到了目的地時剛好是中午，因此在現場向攤販買午餐，點了炒泡麵、綜合炸物拼盤、雞蛋糕。

該網友點的綜合炸物拼盤餐點到期後，他與兒子雙雙傻眼，只見拼盤內容物只有4塊鹽酥雞、7條甜不辣、15根中短薯條、3顆花枝丸，卻要價150元，他不可置信地詢問櫃台人員3次「你確定這是炸物拼盤？」櫃檯也冷靜地回答3次「是」。

由於炸物拼盤價格太不合理，該網友當場請櫃檯人員取消炒泡麵的餐點，他痛批「這也太離譜了吧，這個炸物拼盤，真的是我吃過最貴又沒特色的拼盤，是觀光客臉上都寫『我是盤子』嗎？」

其他網友也非常傻眼，留言「太誇張了」、「只要是觀光地點的賣吃的商家大部份都很貴」、「敲盤子」、「在外面150元可以買一大包炸物，這樣真的太坑了！」、「150塊我拿去買鹹酥雞可以吃到吐吧」、「真的把遊客當盤子」。