鄉下人才懂！10個生活習慣曝光 網超有感：全中

台灣各地文化都有些許差異，住在不同地方生活習慣也有不同特徵，有網友就列出10個只有鄉下人才有共鳴的生活習慣，讓許多網友超有感紛紛贊同。

原PO在Dcard發文表示，鄉下人才懂的10個行為，都市人不會懂，分別是：

1.要出門時就算只是去便利商店，習慣性的會拿起車鑰匙再出門 2.自己的房間一定是在3樓或4樓或5樓 3.在家附近的便利商店有87%機率會遇到認識的人 4.晚上10點、11點時總會在很遠處聽到狗叫聲，而且還叫很久 5.在電視上看到報導台北的新聞總覺得不關自己的事 6.家裡附近有開了新的連鎖店面（50嵐、全聯、胖老爹等等），一定會去捧場一下 7.當都市人說鄉下的缺點時一定會反駁 8.但是看到IG上面朋友在台北PO好玩好吃的照片時又會覺得很羨慕 9.一定曾經思考過工作要在自己家鄉還是要放手一搏去都市工作 10.雖然平常會嫌自己家鄉鄉下鳥不生蛋，但其實還是很愛自己家鄉

貼文一出，引發眾多網友共鳴，紛紛表示真的十分貼切「10點全中」、「5台北市發生了什麼事當然不重要」、「在台南生活有這種感覺」、「新聞都是台北氣象台」、「台南人（東區）10點全中，原來我這邊算鄉下」、「真的我房間在三樓，20歲的小港人路過」、「我住桃園龍潭山上全中獎，我果然是住在鄉下的孩紙」、「彰化人十點全中！其是第7點超認同，聽到別人講鄉下不好整個火就起來」。

也有網友感嘆，雖然鄉下是有些不方便，但去了都市還是會懷念鄉下的好，「去到都市才發現，鄉下真的是最好的」、「當鄉下人就是舒服」、「住透天的房子超爽」、「沒辦法，也想回到鄉下住，但是身份不允許，不然鄉下真的很讓人放鬆又愜意」、「嘴上嫌著但還是最愛自己的家鄉了」。