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哪些小吃是在地獨有其他地方吃不到？ 網點名這地：其他地方都不好吃
台灣遍地都是小吃，相信民眾都已經吃過各式各樣的小吃了，不過有哪些小吃是在地獨有，其他地方吃不太到呢？許多網友都點名嘉義雞肉飯「出了嘉義的雞肉飯都不好吃」。
有網友在PTT詢問，像臭豆腐、肉圓，台灣很多地方都吃得到，不過有些在地小吃，去別的地方就很難吃得到，更列出一串名單「像糯米炸、青蛙湯、涼圓、拉（搦）仔麵、白糖粿、蕃薯椪、一串心、卜肉、嘉義涼麵，還有哪些在地小吃只在某些地區吃得到，去外地就很少看得到？」
貼文引起眾多網友熱議，紛紛列出在地獨有的小吃，「宜蘭的傳統花生糖也大部分宜蘭在做而已」、「溪蝦、三角圓、山豬肉、一些形狀很奇怪的海產類」、「丹丹啊，南部獨有」、「新竹水潤餅」、「蝦公粄我真的是不曾在屏東內埔以外的地方看過」、「苗栗通霄煎包，其他地方真的沒有，想吃的時候很痛苦」。
也有許多網友點名嘉義雞肉飯，雖然其他縣市也有，但是只有在嘉義才最道地、最好吃「居然沒人提雞肉飯」、「嘉義雞肉飯」、「雞肉飯出了嘉義都不好吃」、「雞肉飯真的嘉義隨便一間都屌打外縣市名店」、「雞肉飯，出了嘉義都不好吃」。
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