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當兵遇過最誇張的事？ 引出過來人悲傷回憶「搬屍體」

聯合新聞網 / 綜合報導
「當兵」是每個台灣男性的必經之路，也是許多人一輩子難忘的回憶。 圖／聯合報系資料照
「當兵」是每個台灣男性的必經之路，也是許多人一輩子難忘的回憶。 圖／聯合報系資料照

「當兵」是每個台灣男性的必經之路，也是許多人一輩子難忘的回憶，對此，便有網友好奇其他人在當兵時期，有沒有發生過很離譜的事情，或是被指派到很誇張的任務。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文說明，想知道網友們在當兵期間，有沒有遇過長官指派做過「最誇張的事」或是「出過最誇張的公差」，他也補充表示，不管是公事或私事都可以分享。

此文一出，不少當過兵的網友便回覆分享，「太多了說不完，專業背鍋背屎，有什麼屎都往我身上丟」、「幫訓練官燒肉片」、「扛轎」、「招待其他官吃飯，並擔任服務生、廚師、外送員、司機」、「開士官長車去保養算嗎？」

但也有網友提及，在當兵時期正好遇到921大地震及88風災（莫拉克風災），紛紛表示，「921 搬運屍體……」、「我就是88那時期的！我是不慘我同梯的比較慘去小林村救災看見滿地器官...」、「921那批跟88水災那批都蠻慘的」。

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