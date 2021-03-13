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他到小吃店被「強迫併桌」不願請走 過來人教1招神解決

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己非常不喜歡併桌，但卻遇到在某便當店用餐時有客人要併桌，店家沒有事先告知，甚至不願意就要請他離開。示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友PO文提到，自己非常不喜歡併桌，但卻遇到在某便當店用餐時有客人要併桌，店家沒有事先告知，甚至不願意就要請他離開。示意圖。圖片來源／ingimage

不少高人氣餐廳每到用餐時間，就會湧入大批人潮，因此有時會遇到需要「併桌」的情形，不過若是店家沒有事前告知，可能就會產生不必要的誤會。對此，就有一名網友昨（12）日在PTTPO文提到，自己本來就非常不喜歡併桌，但昨日去了某中高價位的便當店用餐時有客人要併桌，店家卻沒有事先告知，甚至原PO不願意就要請他離開，於是就讓原PO就氣得直呼「強迫併桌真的很煩！」

原PO在文中表示，有的小吃店如果遇到生意比較好的狀況時，就會告知客人人多需要併桌，但他光顧某家中高價位的便當店時，該便當店牆上寫了不少規則，例如低銷90元、限時40分鐘等。

原PO說，該店內座位不多，桌子也都不大，2人方桌比一般小吃店略小，當時他吃了大概15分鐘左右，就有另一位客人問道「對面有人坐嗎？」原PO如實回答，接著對方就坐下來要併桌吃飯。

即使原PO跟店員反應後有表示下次會先問過，但當時如果原PO不願意併桌也只能請他先離開。遇到這樣的狀況，原PO說道「其實很想建議店家，可以增加一條規定，本店不管社交距離，不想併桌就離開」。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「沒有疫情之前不太介意，去年疫情開始之後超介意」、「現在沒有壓克力隔板，不能接受併桌」、「我也很討厭併桌」、「我也會在意，所以如果不能錯開吃飯高峰就外帶了」、「有社交恐懼的人，真的不能接受併桌」、「是店家太過分，要是我就告消基會了」、「其實可以去檢舉店家」、「我也很討厭這種併桌的，不認識還要坐一桌吃飯有夠煩躁」。

不過也有網友持不同看法，「現在要防疫本來就不該內用」、「併桌是店家的權利，就跟坐客運不能佔位，你不要就離開」、「其實下次真的可以直接說有人，這樣也不會有不必要的麻煩」、「座位不多、位置不大，本來就會併桌了，有什麼好抱怨的」。有過來人教一招絕對有用，「直接說有人就好了，之後也不會有人來管你是不是真的有人，這招真的很有效」。

社交距離 消基會 PTT

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