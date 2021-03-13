男抱怨中21張發票遭國稅局約談！網揪亮點打臉：被查正常

民眾在消費的時候，會和店家索取發票，除了保護自己的權益外，也能兌獎換個「小確幸」，但有一位男網友抱怨說，自己這次中了21張發票，卻收到了國稅局的來信要他配合調查，讓他感到相當不解及困擾，網友則發現1個亮點「被查很正常」。

網友在臉書「爆怨公社」發文，他在2019年到2020年期間中了21張發票，卻因此收到了國稅局的來信，要他檢附「交易商品之明細資料、付款方式及證明文件並出具說明書」以及「任職工作證明、身份證和印章」，他抱怨「為什麼中了獎還要被查水表？」、「不配合還要罰款，真的是有點困擾我」。

網友看了也紛紛回應「中21張也太幸運」、「難道你是財神爺的小孩！？」、「分一張給我啦我四個月掛蛋」、「我五年都中不到21張...」、「這機率實在太低了」。

也有許多網友發現亮點「全文看起來是版主在同一家公司開出的發票中了21張～」、「若是這樣被查也很正常」、「怕你洗發票阿，有的人都用一元五元金額去洗發票！又或者開公司，申報不實，所以他們看到你一次中這麼多，當然會關心一下！不然為什麼，發票換錢要記名！」、「看公文你是在同一家店開的發票中21張，在稽徵機關眼中確實不單純」。

原po事後也解釋，這些發票是爸爸下班沒事做，在超商門口跟客人拿的，所以才會有這個機率，真的頭一次遇到，他也表示，已經有勸過爸爸不要這樣做了，但是沒有用，他還是很愛收集發票。