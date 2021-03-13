高鐵自由座「要讓位給小孩」？網曝真實心聲：耳機墨鏡戴起來

許多大眾交通運輸都設有博愛座，但近期對於「讓座」的爭議不斷，不禁讓人開始省思博愛座文化的問題。日前便有網友好奇詢問大家，若買到高鐵自由座時，會不會主動讓位給一旁的小孩子，引起許多網友留言分享自身看法。

原PO在PTT的八卦版上發文提問，如果高鐵自由座車廂如果塞爆時，且旁邊有小孩子楚楚可憐的看著你，大部分人出於愛心都會讓位，但原PO就不禁坦言，這些父母為了省錢，不早先訂位讓小孩站一整路，好像是認為乘客會看小朋友可憐，都會主動讓座，對此，他便好奇詢問「大家遇到這種狀況都會讓座嗎？」

此文一出，便引起許多網友討論此問題，紛紛表示，「讓個Ｘ，小孩都坐不住的」、「幹嘛讓，又不是我生的」、「耳機墨鏡戴起來」、「不會啊！小朋友辛苦我更辛苦，謝謝」、「以前我會讓，但現在不會了，你的不便要自己先處理好」、「沒想什麼吧！小孩好手好腳為什麼不能站，自己不要想太多就好」。

但也有留言持不同看法，「自由座應該要賣比對號座貴」、「有買半票就讓座」、「不懂+1，自由座也沒便宜多少錢，孩子很可憐」、「50塊也在省，差50真的很蠢」、「早點訂位就不用擔心有小朋友老人跟你討位置了」、「羨慕嗎？你生一個小孩，帶小孩坐高鐵，人家也會讓你阿」。