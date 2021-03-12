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太誇張！家中辦喪事收白包 打開驚見詭異千元鈔

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友家中剛辦完喪事，事後卻發現白包當中有一張斷了一截的千元鈔，讓她非常傻眼。 圖／翻攝自《Dcard》
一名女網友家中剛辦完喪事，事後卻發現白包當中有一張斷了一截的千元鈔，讓她非常傻眼。 圖／翻攝自《Dcard》

華人社會中，不論喜事或喪事，出席致意的人都會包上紅包或白包聊表心意，但有位女網友PO文表示家中剛辦完喪事，沒想到在其中一份白包裡看到一張讓人傻眼的鈔票，原PO將照片上傳《Dcard》後引來許多人討論，紛紛痛批這樣的行為太過分。

從照片裡可看到一張千元鈔斷了一截，原PO說家裡剛辦完喪事不久，在結算錢的時候發現了這張不完整的鈔票，她檢查了一下，但因為沒有寫名字，所以也不知道是哪一家的親戚或者朋友包的白包，原PO求助網友說「不知道這還能不能拿去銀行換鈔？」

照片一貼出來也讓其他人痛批「這親戚有點過分欸」、「蠻沒水準的」、「這種也要包出來，誇張」、「這已經是毀損國幣了吧」、「超沒水準欸！包這樣都不會覺得不好意思？」、「家裡辦喪事已經很難受了，還有這麼惡質的親戚，真的是會下地獄」、「這真的很過分，包這樣乾脆不要包」。

還有網友建議可以拿去銀行換，「妳可以量量看，超過3/4才能拿1000，不然只有500」，而原PO事後在留言區補充說明，表示有將錢拿到台灣銀行兌換，也換到了一半金額500元。

依據中央銀行《民眾申請兌換污破損新臺幣券幣相關規定》，鈔券餘留面積明顯不足二分之一，或過於細碎難以拼湊成張者，依「污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準」不予兌換。

若破損但餘留部分在四分之三以上，或者簽章、號碼、文字及花紋仍可辨認，就可照全額收兌。如果餘留部分在二分之一以上，未達四分之三者，照半額收兌。

Dcard

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