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媽逼貸款、花光賣房錢還要求每月匯錢 兒：比討債還可惡

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO媽媽逼他簽字貸款卻把錢全花光，如今要求原PO每月給她1萬元過日子，但討錢的口氣簡直比討債還可惡。示意圖／ingimage
原PO媽媽逼他簽字貸款卻把錢全花光，如今要求原PO每月給她1萬元過日子，但討錢的口氣簡直比討債還可惡。示意圖／ingimage

家庭關係如何維持對不少人而言是一大難題，一名男網友就發文分享媽媽要他「簽字向銀行貸款」卻又把這筆錢花光，後續又幾次向他討錢，最後原PO忍受不了便到外地工作，過著每月領薪3萬8千元的生活，但怎知媽媽又走投無路找上了他，最後原PO答應「每月匯1萬元給媽媽」，但媽媽每次開口向他要錢的口氣根本像是在討債，讓原PO既難過又憤怒。

一名男網友在Dcard發文表示，他是單親家庭，前陣子他因為手骨折所以在家休養，也因為他沒了工作，家裡斷失經濟來源，這時媽媽卻告訴他要跟銀行貸款付房貸，「她開始盧我簽名，最後我簽了」。豈料，媽媽在拿到錢的那一刻居然打電話給原PO的姊姊，「要她都不用去工作，還想把我趕出家門」， 幸好姊姊沒聽媽媽的話，反而把原PO接回住處休養至康復。

原PO媽媽的誇張行徑不只如此，還把當初用原PO名義向銀行貸款的那筆錢全都花光。他受不了媽媽的騷擾，選擇外出打拚，每月領薪3萬8千元、每月繳5千5百元租房過日子，但沒想到媽媽不只把房產賣掉還把錢給花光了，明明前段時間對他不聞不問，如今卻又出現苦苦央求他，「最後決定每個月給媽媽1萬元生活費」，但媽媽每次向他開口要錢的口氣奇差無比，只傳訊一句問「幾號匯款給我？」讓原PO相當氣憤，怒轟「簡直比討債還討債」。

原PO的悲傷故事引起許多網友討論，有人就留言安慰原PO，「或許需要先瞭解你的母親都把錢花到哪裡了，萬一如果是賭博或不良嗜好，可能之後對彼此關係會更不利」、「如果已經打定要撕破臉，建議尋求法律協助，看以前的負債怎麼解決，建議拋棄繼承最簡單」、「好可憐，標準的把生孩子當投資」、「最熟悉的陌生人，只能讓自己不往心裡想了，不然真的難受的還是自己」。

Dcard 親子 孝親

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