嘉義菜市場滿車高麗菜 網見「2顆5元」低價賤賣：辛苦菜農了

高麗菜盛產導致供需失衡，價格一路崩跌，日前有一名女網友發現有嘉義菜農載著滿車高麗菜，以「2顆5元」的超低價格賤賣，讓她看了忍不住心疼直呼「辛苦了這些菜農」，貼文曝光後也引起網友一陣熱議。

女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文分享菜農載著滿車高麗菜叫賣，一塊紙板上寫著「2顆5元」的超驚人低價到處賤賣，原PO表示好想去買，但家裡已經有7顆了，菜干也曬了2個麻袋的份量，也用高麗菜醃漬出許多泡菜，「每天吃高麗菜，吃到老爺都已經快生氣了」，如今再度看到「2顆5元」的賤賣價，她也忍不住感嘆，「辛苦了這些菜農」。

網友們看到消息後紛紛喊著要前往支持，原PO也留言透露販售「2顆5元」高麗菜的菜農曾在嘉義民雄的江厝店黃昏市場內叫賣。

許多人相當心疼菜農們的辛勞成了一場空，紛紛留言表示「可憐辛苦的菜農」、「2顆5元連加油都不夠啊」、「根本賠本在賣」、「看了好替那些菜農心酸」。不過，也有中北部網友看了卻驚呼，「昨天買半顆33元！一斤19元！台北人路過」、「我昨天台北買1顆40」、「台中3顆100」。