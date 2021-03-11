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請假6天被扣薪1.1萬元！ 老闆稱「外面都這樣算」讓社畜慌了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友指出，自己因為要照顧生病的家人，在2月請了6天假，想不到薪資單公開，原本的2萬5千元，被扣到剩1萬4，讓她超傻眼。 示意圖／ingimage
一名女網友指出，自己因為要照顧生病的家人，在2月請了6天假，想不到薪資單公開，原本的2萬5千元，被扣到剩1萬4，讓她超傻眼。 示意圖／ingimage

請假6天薪水就被扣了1萬1千元！一名女網友發文指出，自己因為要照顧生病的家人，在2月請了6天假，想不到薪資單公開，原本的2萬5千元，被扣到剩1萬4千元，結果向老闆反映後，對方卻回說「外面都這樣算」，讓她相當傻眼。文章公開後，也引起網友們熱議。

原PO在Dcard以「是我吃相太難看嗎？」為題發文，並貼出2月份薪資單，指出因為家人住院，她於23至28日，共請了6天假，想不到薪水從原本的2萬5千元，扣到剩1萬4千元，讓她覺得不太合理。而且向上反映後，老闆卻跟她說「外面的公司行號都是這樣算的，不信可以去查」。

後來，原PO再次找上負責管錢的老闆娘，想問問看能不能把2月份的薪水，改以「時薪計算」，因為那樣金額還比較高，雖然她本人知道這個要求不一定能行，還是抱著試試看的心態問，結果老闆娘卻一副原PO想佔便宜的態度。

之後，老闆夫婦經過討論，也決定再多給她3千元，但原本老闆娘只想給2千，是老闆說「既然都要給了，給個2千不好看，不如就給3千吧」，這事情才告一段落。

原PO認為，上級的態度讓她心寒，而且一開始底薪明明說好是2萬7千元，卻莫名變成2萬5。她也猜想，會不會是因為自己這個月就要離職了，才導致老闆夫婦的態度變成這樣。

文章一出，網友們紛紛表示，「請檢舉無良公司，謝謝」、「慣老闆慣起來」、「正常算法應該是，月薪／30天＝日薪，月薪－（日薪ｘ請假天數）＝這個月的薪水，老闆娘這樣子的算法，已經變成妳正常休假的日薪，也一起被扣掉了」；也有網友幫忙算，「以25000／30＝833.33（月薪制不分大小月都是算30天／月）而妳2月份請假6天的話，應該是25000－833.33ｘ6＝20000（這才是妳以月薪制應得的薪水）。同樣算法以最低薪24000來看，也有19200，妳連最低薪資該拿的錢都沒有，老闆明顯已違反《勞基法》」。

不過也有網友說，「不認同老闆跟老闆娘的作法，扣太多了太扯；但也不認同妳，憑什麼正職突然轉PT？」、「（老闆）不合理，但2月請6天假，扣掉年假等同一個月幾乎沒上班了」、「當然老闆算法有問題，值得討論，不過原PO的思路也很不OK耶」、「妳的打卡紀錄很亂啊！有時候上6小時有時候8小時，自己算一下該給多少吧！」

原PO貼出2月份的薪資單。 圖擷自Dcard
原PO貼出2月份的薪資單。 圖擷自Dcard

薪水 薪資 Dcard

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