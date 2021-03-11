江宏傑大勝？網分析關鍵 一面倒酸福原愛「一手好牌玩到爛」

台日知名桌球好手福原愛與江宏傑婚變風波鬧得沸沸揚揚，兩地媒體紛紛報導兩人感情生變的原因，福原愛還被拍到與一名高帥男子同遊橫濱，消息曝光惹怒日本民眾，多數人都批評福原愛不該搞外遇，台灣網友對此也在PTT熱烈討論，還酸她「一手好牌玩到爛」。

日本媒體之前報導江宏傑婚後有言語霸凌，再加上婆媳、姑嫂等問題，才讓福原愛承受很大壓力，留下母親和孩子在台灣，一個人回到日本。不過福原愛卻被拍到與一名高帥男子同遊橫濱，甚至約會過夜，此舉惹怒許多日本人，紛紛批評她不應該搞不倫，讓福原愛形象大傷。

一名台灣網友就以「福原愛明明就偷吃出軌，怎麼還有臉裝受害者？」為題在PTT發文，他不滿地說福原愛被拍到與別的男子開房間，還進進出出自家房，怎麼還有臉指責是江宏傑的錯？而且事後還透過媒體放話批評台灣太爛、太鄉下，所以才要繼續留在日本，一番話讓原PO聽了痛罵「世上竟有如此寡廉鮮恥之徒」。

還有人發文問道「福原愛是不是一手好牌玩到爛？」這名網友說福原愛透過週刊放話，再讓週刊拍到在日本散心，然後泣訴是江宏傑不讓她看小孩，想打悲情牌，沒想到卻被捕捉到她與其他男子出遊過夜，反而變成不倫，讓許多台日民眾無法接受。

多數鄉民也一面倒地認為福原愛輸了，「原本對福原印象很好，現在一整個噁」、「先說個性不合離婚，之後再被拍到，都沒這麼慘」、「從事發到現在一大堆腦補謠言，只有照片是真的」、「她根本想輸啊，江大獲全勝還不用動腦」、「被拍到就輸了，傑哥大罵那些可以說是人家八卦亂講」、「風向已經帶起來了，但被另一家週刊PO照片出來破功」、「用這種手段要離真的令人反胃，正常方式有很多，我看這一切都是被抓包整個暴走」。