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女大生晚回家「開不了門」 真相曝光網勸搬家憂「下次捅三刀」

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生晚歸時發現門鎖被人惡意灌三秒膠。 圖／PIXABAY
女大生晚歸時發現門鎖被人惡意灌三秒膠。 圖／PIXABAY

女性單身在外住宿，安全是重要問題。近日有女大生抱怨回家時發現家門打不開，調查後才發現是鄰居挾怨報復灌三秒膠，讓她覺得非常驚恐，過程曝光後網友也相當擔心她的安危，紛紛勸她「快搬家」。

據女大生描述，前幾天晚上回家時，發現鑰匙無法插進家門的鑰匙孔，不得已只好向房東求救，等到房東找來鎖匠把門撬開後，才發現門鎖被人惡意填滿三秒膠，但她無論怎麼回想，都不覺得自己有跟人結怨，其他人也無法準確知道她住在哪間房。

直到後來有個陌生男子過來道歉，女大生才知道原來對方兒子嫌她關門太大聲，所以對她「惡作劇」，事後對方也有要求兒子向她道歉，但她仍覺得非常害怕，嚇到腿軟爆哭。她也喊冤表示，自己絕對沒有「大聲關門」，因為她前幾天也有聽到很大聲的關門聲，開開關關好幾次，但太害怕所以沒有開門察看。

看完事發經過，網友們非常擔心她的安危，紛紛建議她儘快搬離，「趕快報警還有搬走」、「建議直接換房或是請房東陪你去派出所備案吧」、「強烈建議妳搬走。雖然不確定是誰關門大力，但他兒子已經認定是妳，這次三秒膠，下次會做什麼沒人知道」、「趕快搬走，他已經認定是你關門影響，即便不是你，他應該也不會相信。難保證以後會不會有更極端的行為出現」、「建議搬走，這次三秒膠，下次可能是捅三刀。他爸連三秒膠都沒辦法阻止了，刀呢」。

房東

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