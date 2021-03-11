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險撞破！玻璃門擦太乾淨被主管唸 網見照片：請問在哪裡？

聯合新聞網 / 綜合報導
從事清潔工作的女網友因為「玻璃擦得太乾淨」而被主管檢討。示意圖／ingimage
從事清潔工作的女網友因為「玻璃擦得太乾淨」而被主管檢討。示意圖／ingimage

工作太盡責反而闖禍？一名擔任清潔工的女網友日前PO文分享某次上班時，突然被行政小妹告知被主管「檢討」了，事由竟是因為她把玻璃門擦得太乾淨了，差點害外送員迎頭撞破，許多網友看了照片後也忍不住笑虧，「請問圖裡有玻璃嗎？」

從事清潔工作的原PO在臉書社團「爆怨公社發文表示，某天一如往常的去上班，但卻突然被櫃台行政小妹告知，「大姐，主管說玻璃擦太乾淨，中午送便當的沒看到有玻璃，差點把玻璃撞破了」，讓原PO聽了實在非常無奈。

她也貼出那塊被主管檢討的玻璃門，從照片看來，光線反射在地面上，確實幾乎看不出有玻璃門存在，這也難怪外送員差點把這道乾淨的玻璃門給撞破了。

從事清潔工作的女網友因為「玻璃擦得太乾淨」而被主管檢討。圖擷自爆怨公社
從事清潔工作的女網友因為「玻璃擦得太乾淨」而被主管檢討。圖擷自爆怨公社

網友們見這塊玻璃門乾淨到幾乎不存在，都紛紛留言表示「請問圖裡有玻璃嗎？」、「真的看不到...」，這篇貼文也釣出許多網友心中的陰影，「以前也撞過擦太乾淨的餐廳玻璃，下次去的時候店家已經貼上警語」、「+1把門牙撞斷的我」、「請在上面貼貼紙，這我看了真的有陰影」、「貼個橫向logo貼紙會比較安全，這看起來真的很像沒裝玻璃一樣」。

爆怨公社

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