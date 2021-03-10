他嗆父母帶未成年孩子吃夏慕尼要檢討 網噓聲一片：可悲

父母帶孩子吃高檔料理錯了嗎？有網友看不慣家長帶小孩吃高檔料理，在PTT發文表示，小孩子從小就吃這麼貴的東西，父母難道不會擔心他的價值觀崩壞嗎？此番言論引起眾多網友怒轟「沒見識、可悲」。

原PO在PTT發文表示，去吃夏慕尼時觀察到，除了有許多高中生光顧之外，還有父母帶著年齡介於6、7歲的小孩去吃，他質疑小孩子有必要吃這麼高檔的料理嗎？或是高中生有需要吃到這麼昂貴的一餐飯嗎？「我看這些高中生就是父母帶壞的，一個便當6、70塊可以吃飽吃營養，到底這些父母跟下一代怎麼了？非得要吃這麼昂貴的一餐呢？」

貼文一出立刻被網友噓爆「干你？」、「吃什麼你管得著？」、「是你賺的不夠多，不是夏慕尼太貴」、「你會不會管到海邊去啊？」、「負擔得起的人想給家人比較好的生活品質，哪裡錯了？」、「那你為什麼要去吃？明明一個便當就能吃飽吃營養」、「這種有錢人在這世界上很多唷，只是你沒見過吧」。

許多網友認為每個人對金錢的價值觀不一，原PO覺得貴可能其他人不這麼覺得，沒有必要放大檢視，「也許對他們加消費水平，跟6、70是差不多感覺啊」、「你覺得昂貴奢侈的一餐，對他們來說跟巷口小吃一樣的價格，沒有所謂的養成奢侈習慣」、「每個人的生長環境不同，不要用自己的價值觀去批評別人」。