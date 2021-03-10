Lexus百萬新車停到積厚塵 遭人忌妒畫字「不開給我開」

你多久開一次自己的愛車呢？近日有民眾發現停車場內停著一台Lexus LM新車，卻從未離開過停車格，上面積滿厚重灰塵，甚至被人忌妒畫字「不開給我開」，引來部分網友批評沒水準。

臉書社團「爆廢1公社」今（10）日有一位民眾發文，「記得這台剛交車完就停在這個位置到現在了」，並附上一張Lexus新車照片，這台新車已布滿髒汙灰塵，引擎蓋被人畫字「不開給我開」，讓該名民眾忍不住上網分享「有錢就是任性，羨慕」，依照車頭造型初判是「路上頭等艙Lexus LM」系列，售價350萬起跳。

發文民眾澄清字不是他寫的，沒想到照片公開後，真有一名男子PO上自己與同輛車的自拍照，說「好有緣，是我寫的」承認畫字行為，卻又隨即刪留言，還好有手快的網友截圖存證，反酸該男子「口氣挺大」。

照片中新車灰塵厚到甚至有網友看不出原車色是白色「估計應該靜置半年以上⋯⋯」，不少網友猜測車主名下車子太多「有錢人的玩具車」、「以前一瑪莎拉蒂跑車停在賣場，車多到忘記有一台停在這」，也有人說可能是車主因疫情影響不在台灣「買完車司機送車主出國，然後人就被卡在國外一年多」。

另外，一名網友分享自己也有汽車停在自有停車位2年半沒移動的經驗，「1年半之後每個月都有鄰居來問車要不要賣，突然想到重機也已經快3年沒發動了」；還有熱心網友上監理站系統查詢該車牌號碼，排除部分網友猜測車主過世「車籍狀況如常，應該人沒事的」。