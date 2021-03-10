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她感嘆學生「人人手拿iPhone、用無線耳機」 網曝關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO感嘆「學生人人手拿蘋果手機、用無線耳機」很幸福。示意圖／Ingimage
原PO感嘆「學生人人手拿蘋果手機、用無線耳機」很幸福。示意圖／Ingimage

隨著科技日新月異，加上經濟增長，現在幾乎是人手一台手機，同時消費者開始追求使用較知名品牌，以及較高階的手機型號和配件。就有網友分享，現在的孩子、學生，人人手上一台iPhone、一組AirPods，令她感嘆「不要說大學生拿哀鳳，就連國中生都有了」。

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她觀察到現在的學生們，基本上人人都拿蘋果手機，不論是大學還是國高中生，甚至不少人都在使用AirPods。這也讓她心生疑惑「我就想問看看，那個無線耳機真的不會從耳朵掉下來不見嗎？我現在還在用有線耳機，在學校顯得我好特別哈哈，手機現在還是iPhone7沒錢換」。

文章發布後，有網友留言表示認同，「我每次跟我男友看到學生拿哀鳳都很嗤之以鼻，我們都覺得現在的小孩太幸福，想當年，能有手機都是一種奢侈欸」、「台灣人就真的很有錢，生活到底哪裡過不去」、「沒iPhone沒AirPods+1」、「我兩個都沒有」、「安卓加有線耳機在這邊」、「iPhone6S路過，沒錢換新的」。

但也有網友直指「時代不同，沒必要這樣比較」，「覺得國小生拿iPhone反感的人，就跟長輩覺得年輕人都爛草莓一樣」、「是不知道安卓旗艦機也跟iPhone一樣貴？」、「安卓系統的手機也有價格差不多的喔，Apple比較奢侈的迷思也該消退了」、「蘋果只是現在流行，不代表它是奢侈的代表，用安卓旗艦很多比iPhone還貴」、「父母給予小孩的資源、教育是父母選擇的，就算小孩想要也是父母認為可以給予的」。

台灣人 大學生 品牌 Dcard

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