送一餐要花20分鐘！八樓女叫外送被嗆「廢人」網留言意外揭此樓有詭

外送員和消費者之間產生的糾紛層出不窮，近日有一名女性消費者在網路上po出她與外送員的取餐對話，認為對方出言不遜，事後該對話內容更被其他人轉貼至另一個臉書社團「外送員的奇聞怪事」引發更多人留言討論。

女網友感嘆「現在的消費者越來越難當」，日前她使用外送平台訂餐，外送員先是詢問是否要送到大樓一樓的管理室，但女網友覺得都刷卡付費了，為了取餐方便因此希望外送員可以直接將餐點拿至八樓。

不料此舉竟被對方回嗆「廢人」，後來外送員放至門口時又傳訊表示，「一堆廢人果然是吃貨」、「可悲呀，廢物一個」。po文的女網友也說，外送平台評價越來越差就是因為有老鼠屎，已反映客服但還是氣憤難消，所以把對話po出來給大家看看這奇葩外送員。

底下則有網友留言發現，整起事件的發生地點疑似是在台中的某辦公大樓。還有人覺得如果做外送這麼不甘願那就不要做，「都已經有電梯可以坐，送餐上樓很難嗎？」、「不尊重客人，也不尊重自己工作」、「檢舉他讓他離開外送圈」。

另外，也有網友留言表示，自己也是一位外送員，「遇到這種情況除非警衛不讓上去否則我一律送到住家門口」。然而，女網友訂餐外送的這棟大樓，也有人指出其實是「外送員的黑名單」，因為只要接近中午12點，等電梯都要很久，而且外送員絕對不能走正門搭電梯，必須走後門，換鑰匙搭員工電梯，「送完這一餐搞不好要花掉20分鐘，可能會損失其他2、3張單，非常浪費時間。」