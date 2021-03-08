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最美博士遭恐嚇「讓妳懷孕」 女老師加碼嗆她作風大膽引網砲轟

聯合新聞網 / 綜合報導
護理學博士許藍方日前受到網友言語騷擾，一名自稱在北一女備課的女網友竟加碼批抨，指她的作風很大膽，所以別人才不客氣。圖翻攝自臉書粉專「許藍方博士 Dr. Gracie」
護理學博士許藍方日前受到網友言語騷擾，一名自稱在北一女備課的女網友竟加碼批抨，指她的作風很大膽，所以別人才不客氣。圖翻攝自臉書粉專「許藍方博士 Dr. Gracie」

護理學博士許藍方被譽為「最美博士」，她因為經常拍片探討各種性知識，屢屢遭到網友私訊騷擾。日前就有一名網友私訊許藍方，頻頻說出「我會強姦妳的」、「老婆，看診就給做愛」等話，讓許藍方不堪其擾，憤而提告。然而，一名疑似北一女的老師卻指出許藍方作風很大膽，「所以別人才對她不客氣」，該言論一出，引發網友群起抨擊。

許藍方粉絲專頁日前收到一名網友威脅，對方頻頻說出「我等不及當爸了，要付多少錢」、「我要讓妳懷孕當我老婆！我會強姦妳的」等性騷擾話語，即便小編表明要將對話交給律師，對方還繼續說，「妳告我沒差，反正我本來就要被關」。

男網友出言恐嚇許藍方，「我要讓妳懷孕當我老婆！我會強姦妳」，讓許藍方和她的工作夥伴感到害怕。圖翻攝自臉書粉專「許藍方博士 Dr. Gracie」
男網友出言恐嚇許藍方，「我要讓妳懷孕當我老婆！我會強姦妳」，讓許藍方和她的工作夥伴感到害怕。圖翻攝自臉書粉專「許藍方博士 Dr. Gracie」

許藍方表示，雖然騷擾的訊息層出不窮，但該名網友的言論已經造成她和工作夥伴產生恐懼害怕、甚至感受到威脅，她已經採取法律行動。

但這場風波尚未平息，一名自稱在北一女備課的女網友在許藍方文章下留言，「許博士，您的影片不知何時滲透到我的手機裡了，還自動播放，那時我在北一女備課時，看到嚇一跳，怎麼會有這麼開放的女生！我是排斥的」。女網友說道，由於許藍方作風很大膽，「所以別人才不客氣」，指出許藍方會被言語騷擾，自己要負一半責任。

自稱在北一女備課的女網友指許藍方作風大膽，所以別人才對她不客氣。圖翻攝自臉書粉專「許藍方博士 Dr. Gracie」
自稱在北一女備課的女網友指許藍方作風大膽，所以別人才對她不客氣。圖翻攝自臉書粉專「許藍方博士 Dr. Gracie」

對此，許藍方回擊女網友的「大膽說」，表示「我想請問一下，所以女生講性被言語騷擾是應該的？穿得露被性騷擾也是應該的？」

許藍方感嘆地說道，「就您的邏輯看來，女性只要閉口不談、穿著保守就不會遭來這些騷擾，但您覺得女性受害人有因此減少嗎？反而是因為沒有相關教育才造就這些變態存在吧，而您這樣思維的人正是這樣的人的『幫凶』，我很大膽也不禮貌地說，『您們這樣思維的人』正是『那些覺得對人進行騷擾還不覺得錯的人』的幫凶。

然而，該名女網友雖然自稱在北一女備課，但仍無法確認是否為老師身分，許藍方無奈地說「此番言論只會讓那些變態更猖狂」。貼文曝光後，許多網友紛紛回應，「看來北一女學生真的是靠自己的能力讀書」、「身為一個學校老師還講出這種話，台灣性教育這麼失敗不是沒有原因」、「不管是不是北一女的老師，這位老師真的要自我檢討」。

北一女 性騷擾 性教育

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