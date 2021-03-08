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女童狂跳商場用餐區沙發她勸阻 對方母嗆：哪個小孩不跳？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻在臉書上發文表示，在公共場合撞見一名國小女童一直在沙發上跳，儘管她好心勸阻女童，但卻遭女童媽媽大聲抱怨「哪個小孩不跳（沙發）的？」 示意圖／ingimage
一名人妻在臉書上發文表示，在公共場合撞見一名國小女童一直在沙發上跳，儘管她好心勸阻女童，但卻遭女童媽媽大聲抱怨「哪個小孩不跳（沙發）的？」 示意圖／ingimage

不同家庭管教小孩的方法都不一樣，日前一名人妻便在臉書上發文表示，在公共場合撞見一名國小女童一直在沙發上跳，儘管她好心勸阻女童，但卻遭女童的媽媽大聲抱怨表示「哪個小孩不跳（沙發）的」，讓她十分傻眼。

原PO在臉書社團《爆怨公社》上分享，當時大老遠就看到有個大概國小的女童一直在沙發區的沙發上一直跳，而女童的媽媽只是站在一旁發呆，這時原PO好心提醒她「沙發是給妳坐的，不是給妳跳的」，這才讓女童乖乖坐在沙發上。

而女童的母親見狀便出聲勸阻表示，「妳看！就跟妳說那邊有人就不要過去，被人家罵了吧！」並強調已經和女童講三次不要跳太遠，再加上被原PO罵很丟臉，讓女童母親碎念道「等妳爸回來妳就死定了……」

隨後，女童的爸爸出現了，女童的母親就開始大聲抱怨女兒挨罵的事，「剛剛跟她說不要過去，結果被人家罵『沙發是給妳坐的，不是給妳跳的』，而且還罵很大聲，有夠丟臉，哪個小孩不跳的？」爸爸一聽，馬上糾正孩子要坐好，不可以跳沙發。

對此，原PO則補充表示，自己2歲多的女兒都知道吃飯要坐好，外面吃飯的地方要守規矩，看到服務員送餐來還知道要說謝謝，更強調「我家小孩會跳但僅限家裡，外面從不敢亂跑亂跳亂叫，而且我才覺得妳很丟臉，罵的比我大聲，我明明就不大不小的聲音好嗎？我還覺得她爸比較正常」。

此文一出，不少網友覺得女童母親的行為非常不可取，紛紛表示「最討厭自己不教小孩，然後把責任推給制止的人」、「我女兒也很愛跳沙發，在家我會警告她這樣很危險、會受傷，如果是去外面吃飯，她一跳沙發我馬上先一個眼神殺過去，然後說『誰准妳玩沙發的』，女兒就會乖乖坐好了」。

爆怨公社

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