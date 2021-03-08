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他搭高鐵聞到潮濕異味！一抬頭驚覺真相崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
男子分享過去搭乘高鐵聞到異味的崩潰經驗。本報資料照片
男子分享過去搭乘高鐵聞到異味的崩潰經驗。本報資料照片

天氣炎熱時身體難免出現汗味等較難聞的味道，不過也應注意不該影響他人。有網友分享自己過去搭乘高鐵時，上車後聞到一股潮濕異味，他確認自己的身體，又確認雙腳都沒有奇怪味道，正當疑問味道是從哪裡傳出來時，驚覺前面乘客將一頭長髮披在座椅上，讓他恍然大悟，原來那就是臭味來源。

一名網友在大學生論壇Dcard發文表示，他某次在2019年搭乘高鐵時，上車後就聞到潮濕的難聞異味，他心想，因為自己本身有在運動，經常出外打籃球，直覺認為可能是因為今天穿著球鞋出門，異味從球鞋中飄出。

對此該網友相當擔心臭味來源「該不會是我的腳吧？」因此他先是低深呼吸確認，接著竟直接將鞋子拿至鼻子邊，確認有無奇怪味道，但仍沒有聞出臭味。此時正當他抬頭之時，驚覺前面的乘客將她的一頭長髮，披掛在座椅上，他終於恍然大悟臭味來源為何。

男子搭高鐵聞到異味，最後發現是前面旅客頭髮的味道。圖／取自Dcard
男子搭高鐵聞到異味，最後發現是前面旅客頭髮的味道。圖／取自Dcard

該網友崩潰表示「前面的小姐妳這是什麼意思啊？重點是妳的『髮香』就是味道的來源，我可能要請妳先跟我的腳道歉，然後來幫我跟旁邊的我阿姨解釋一下我不是怪人」。

其他網友紛紛笑瘋，留言「啊真香～」、「隔著螢幕都有味道了，然後忍不住聞了一下自己的腳腳」、「阿姨表示：小鮮肉真香」、「高鐵很多怪人」、「什麼樣的頭髮可以跟腳味一樣」、「臭到自己都不敢聞，放在後面禍害後面的人」。

高鐵 Dcard

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