女家門外鞋子離奇沾濕一片 網友公認1個原因：超變態

「我覺得很詭異」，1名女生在Dcard討論區求救，表示近日連續2次發現放在屋外的鞋子，其中右腳鞋子內的深處無故地濕了一片，令她非常困惑。相片引來一眾網友熱烈討論，更猜出1個原因，懷疑有變態人士在原PO屋外出沒，「光想就覺得噁心」，勸她裝監視器或報警保平安。

該女於Dcard討論區上載相片，大喊日前要出門口上學，穿鞋時發現鞋內有一處無故地濕掉，而且更是連續2次發生，同樣都是右邊鞋子遭殃。她解釋，現在是獨居，屋外放着1個5層鞋櫃，又指所有鞋都沒穿洞，所以不會是漏水，但因為沒有裝監視器，無法得知真正原因。

女抽出鞋墊，發現有變乾了後成淡黃色的水漬。（Dcard討論區圖片）

原PO附上照片表示，指第1次是鞋櫃由上數下第2雙鞋出事，右鞋底有變乾後成淡黃色的水漬，而第2次則是鞋櫃第1雙鞋，可見鞋內深處同樣見到有乾透的水漬，令原PO感到煩惱，於是向網友求救，「想問看看大家有類似的經驗嗎」。

網友留言表示恐怖，紛紛認定只有1個原因，就是有「戀鞋癖」男子故意射精在原PO的鞋內，又勸喻原PO盡快安裝監視器，「鞋子不要放外面比較安全」、「天啊真的超噁的」、「藏針孔在鞋底拍他懶趴跟臉」。少數網友猜測可能是其他原因，「是不是天花板漏水」、「小心是降頭」、「我覺得有點像是壁虎尿尿，但我也不確定」。

台灣過往亦發生過類似的「射鞋」事件，有女生發現屋外的鞋內竟有一處濕了，但無法得知是甚麼液體。有人則發現facebook本來有一個「戀鞋癖」的討論群組，內容更分門別類討論戀鞋癖的「內心衝動」、「洩欲鞋子的經驗」與「不同鞋款的感受」等，讓一眾女性感到心寒。

當地警方過往也有主動調查事件，更呼籲受害人前往警局報案或提供資料，早日將涉案人士繩之於法。

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文章授權轉載自《香港01》