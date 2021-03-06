她要月薪45K男友跟爸媽借錢買車 遭拒還嗆：就是薪水少
騎機車會害女友很辛苦？一名男網友表示平常都是騎機車載女友上下班，但最近女友總是一直唸「如果有車就好了」，沒想到近日突然問原PO，能不能向家裡開口借錢買車？更表示每天坐機車會死，讓原PO真的心很痛。
原PO在Dcard發文表示，目前與女友同居且住在交通不方便的地方，因為女友上班時間早他2小時，所以他每天早上都會特地早起騎車載她去上班，但最近天氣一直下雨，女友在後座時就會一直唸如果有車就好了，而原PO也以為女友只是悶到煩躁才會這麼說。
殊不知原PO女友居然問他，能不能跟爸媽借點錢再貸款買車，「因為她覺得這種天氣坐機車很痛苦，同事的男友都是開車載她們」讓原PO十分無奈，甚至還抱怨「這個天氣每天坐你機車會死，有夠冷、隱眼都乾掉，夏天安全帽一拿下來頭都油了」。
原PO只能安撫女友並表示現在可能還不適合買車，沒想到女友卻嗆原PO就是薪水太少，「當初還說盡量對我好、這樣誰要當你女友」，還附帶有嘲諷意味的貼圖「可憐哪、真敢講」，讓原PO心痛表示「誰不想給自己的女友更好的生活品質？目前薪水大概45K左右，之後有其他規劃，所以暫時不想負擔非必要支出，更何況是跟家裡拿錢」。
對此許多網友都認為像這種極品，真的別放生出來殘害別人，「她也可以自己騎車開車啊，被人家載怎麼還有立場嫌棄？你對她太好了」、「她傳的表情也太欠揍，你竟然能忍」、「這種你不放生？你每天載她，正常來說要感動吧」、「載她已經很好了還要求那麼多，自己去擠公車啊臭公主」。
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