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為何福原愛事件日本人比台灣人還生氣？ 網曝關鍵：文化不同

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT中PO文提到，他發現最近日本YAHOO的網友把福原愛罵翻了，但台灣人卻對整起事件很冷漠，於是他就好奇詢問網友「為何這次福原愛事件，日本人比台灣人還生氣？」。圖／聯合報系資料照片
一名網友在PTT中PO文提到，他發現最近日本YAHOO的網友把福原愛罵翻了，但台灣人卻對整起事件很冷漠，於是他就好奇詢問網友「為何這次福原愛事件，日本人比台灣人還生氣？」。圖／聯合報系資料照片

台日桌球好手江宏傑與福原愛近日傳出婚變，福原愛除了被日本媒體拍到與高大男約會，江宏傑也被傳出多次對福原愛言語暴力，整起事件鬧得沸沸揚揚，外界也是霧裡看花。對此，就有一名網友昨（5）日在PTTPO文提到，他發現最近日本YAHOO的網友把福原愛罵翻了，就連日本的YouTuber也都把福原愛罵得很難聽，但他認為台灣人在這事件中似乎就像「看戲」的旁觀者，對整起事件都很冷漠，於是他就好奇詢問廣大網友「為何這次福原愛事件，日本人比台灣人還生氣？」

原PO在文中表示，他在日本YouTube上尋找福原愛的相關新聞時，幾乎都沒有找到媒體的影音報導，反而是很多的日本YouTuber都把福原愛罵得很難聽，另外，他也發現台灣網友對這件事好像也沒有特別的情緒，並說道「明明台男被日女拋棄是樁令人悲傷的故事，這次台灣人怎麼這麼冷漠？」希望能有網友出面解答。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「日本演藝圈比台灣大不知道幾倍，包括網路上，天堂很高地獄也很深」、「這種事其實就是看戲啊」、「因為罵完一樣安穩生活」、「台日感覺都是在看戲，反正代言費也不是我們的」、「台灣人會無感，是因為這是竹科日常」、「感覺台灣人是比較深入婆婆跟大姑這塊」、「台灣人都然看戲啊，因為那是別人的婚姻」。

不過也有網友分析，「因為福原愛在日本很有地位，在台灣是嫁給台灣人才出名」、「文化不同的關係，台灣對於外遇沒像日本看不倫那麼重」、「福原愛對台灣人來說沒有比日本人還喜歡吧，在台灣頂多只是新奇而已」、「應該跟福原愛結婚時在日本大肆宣傳很有關係，然後日本又是男尊女卑的國家」、「因為日本是高道德民族，知名人物還搞外遇，當然要被公審」。

YouTuber 台灣人 結婚 PTT 江宏傑與福原愛

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