台「美食王國」過譽？ 老外打臉：髒亂小吃你們居然吃的下去？

有美食王國之稱的台灣，是吸引許多外國遊客來台觀光的誘因之一，但卻有名網友分享，日前和一個台灣人的外國配偶聊天，才發現部分外國人會覺得台灣的美食店的用餐環境十分糟糕，讓那名外國配偶直言「這種店你們居然吃的下去，還叫美食名店？」

原PO在PTT的八卦板上發文說明，因為與那名外國配偶認識有一段時間，對方便很直接地向他說出心裡話，說道台灣人雖不排外，甚至非常好客，但許多美食名店的衛生環境都十分堪憂，他說每次被帶去一些美食店的外觀都很破舊，如招牌明明是店家門面，卻斑駁髒亂沒在整理。

進到店裡後，更發現不但桌面和椅子油膩，連放筷子的桶子及醬料罐也都是黏膩，讓這名外國配偶直呼「台灣人很好客是沒錯，但是（這種環境）感覺超噁心不舒服，不想吃台灣人還以為我客氣」。

此文一出，湧進近千名網友回應表示，「同意，有的真的超噁」、「事實啊，一堆小吃店衛生差到不行」、「台灣小吃店就是不注重整潔」、「事實如此，一堆噁心的店不思長進」，但也有留言認為，「你要吃裝潢還是要吃美食？」、「環境髒亂跟好不好吃是兩回事」、「老老舊舊的小吃有人會進去，乾乾淨淨裝潢過的小吃店會路過」。